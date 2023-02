Prestigeerfolg für Göppingen - Füchse gewinnen in Portugal

Am Dienstag müssen drei Bundesligisten in der European League ran. Göppingen meisterte seine Aufgabe gegen Montpellier genauso wie die Füchse. Für Flensburg sprang ein Remis heraus.

Frisch Auf Göppingen hat zum Abschluss der Vorrunde der European League einen Prestigeerfolg gefeiert, den Gruppensieg aber verpasst. Gegen den französischen Spitzenklub und Tabellenführer Montpellier HB setzte sich der Bundesligist 27:25 (14:11) durch und jubelte über den achten Sieg im zehnten Spiel. Für den Gruppensieg hätte Göppingen, das sich bereits zuvor für das Achtelfinale qualifiziert hatte, aber aufgrund des direkten Vergleichs einen Erfolg mit neun Toren Unterschied gegen die Franzosen benötigt.

Bester Werfer in Göppingen war Marcel Schiller mit sieben Treffern. In der Runde der besten 16 trifft der Bundesligist auf Valur Reykjavik aus Island. "Wir waren das ganze Spiel über in Führung. In der ersten Halbzeit haben wir nur elf Gegentore bekommen. Es war eine starke Leistung von Sego, der viele klare Bälle hält", kommentierte Trainer Markus Baur. "Aber Montpellier ist ein Top-Team und hat sich nicht abschütteln lassen. In der zweiten Halbzeit hat uns im Angriff die Durchschlagskraft gefehlt. Unser Ziel war es, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten und dann zu gewinnen. Und das haben wir geschafft."

Füchse geben sich keine Blöße: "Die Halle war extrem kalt"

Die Füchse Berlin haben sich auch zum Abschluss der Vorrunde der European League keine Blöße gegeben und sich den zehnten Sieg im zehnten Spiel gesichert. Beim portugiesischen Vertreter Aguas Santas gewannen die Füchse ohne große Probleme 29:23 (17:10). Die Berliner hatten sich schon zuvor souverän das Achtelfinalticket und den Sieg in der Gruppe D gesichert, in der Runde der besten 16 trifft man nun auf Skjern Handbold aus Dänemark.

"In der ersten Halbzeit spielen wir es gut, haben eine ordentliche Abwehrleistung mit Torhüter und spielen dann mit Tempo nach vorne. Aber auch da verwerfen wir schon sieben oder acht Bälle. Nach der Pause kommen wir nicht gut ins Spiel, die Halle war extrem kalt und eventuell war der Fokus auch schon ein wenig abgeflacht", bemängelte Trainer Jaron Siewert. "Den Gegner lassen wir aber nicht auf Schlagdistanz herankommen und gewinnen am Ende mit sechs Toren. Ich bin froh, mit zehn Siegen aus der Gruppenphase gehen und alle soweit fit geblieben sind."

Flensburg-Handewitt verpasst Sieg knapp

Liga-Konkurrent SG Flensburg-Handewitt verpasste nach einem Gegentreffer quasi mit der Schlusssirene den nächsten Erfolg, darf aber dennoch weiter von einem Europacupfinale zu Hause träumen. Die Norddeutschen, die am 27./28. Mai das Final-Four-Turnier ausrichten, kamen bei Ferencvaros Budapest trotz Zwei-Tore-Führung kurz vor Schluss nur zu einem 27:27 (13:15). Auf Flensburg, wie Berlin bereits vor dem abschließenden Spieltag als Gruppenerster für die nächsten Runde qualifiziert, wartet aber mit Titelverteidiger Benfica Lissabon nun ein echter Härtetest.