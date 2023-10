Pressestimmen zur WM 2030: "Wo wird der Wahnsinn enden?"

Wie die FIFA am Mittwoch offiziell verkündet hat, findet die Weltmeisterschaft 2030 zum 100-jährigen Jubiläum dieses Weltturniers in sechs Ländern und auf drei Kontinenten statt. Das zieht neben Freude auch Kritik nach sich - etwa von international renommierten Medienhäusern. Eine Übersicht der Pressestimmen zum WM-Entscheid.

Mit dem FIFA-Entschluss, die WM 2030 gleich in sechs Ländern stattfinden zu lassen, habe der Weltverband "ohne ein transparentes Verfahren" verkündet, dass dieses Turnier auf drei Kontinenten stattfinde und "damit den Weg geebnet, dass Saudi-Arabien das Turnier 2034 ohne Gegenwehr ausrichten kann", kritisierte etwa Minky Worden von Human Rights Watch (HRW) und blickte mit seiner Stellungnahme schon über 2030 hinaus. Saudi-Arabien hat seine Bewerbung für 2034 bereits angekündigt.

Aus Sicht des Netzwerks von Fußballfans in Europa (FSE) rolle die FIFA einem Gastgeber damit "den roten Teppich aus, der eine erschreckende Menschenrechtsbilanz aufweist".

Endgültig ist zwar noch nichts entschieden, wer in elf Jahren die WM ausrichten darf. Australien beteuerte etwa, dass weiter an einer etwaigen Bewerbung für 2034 gearbeitet werde. Doch die asiatische Konföderation AFC sicherte Saudi-Arabien bereits Unterstützung zu - und es bleibt nur Zeit bis Ende Oktober. Deswegen gilt Saudi-Arabien trotz vieler Bedenken als haushoher Favorit.

Nachhaltigkeit?

Die Organisation "Sports For Future" kritisierte die Vergabe der WM 2030 an gleich sechs Länder (hauptsächlich in Spanien, Portugal und Marokko, aber auch in Uruguay, Argentinien und Paraguay) vor allem im Hinblick auf das Thema Umwelt.

"Auch wenn die Entscheidung für 2030 aus der Historie heraus begründet ist - so ist sie zugleich aus der Zeit gefallen. Für eine nachhaltige Zukunft müssen wir auf allen Ebenen bereit sein, Verantwortung und Eigeninteresse ernsthaft zu verbinden", sagte der Vorsitzende Stefan Wagner der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag.

"England könnte ein verrückter Spielplan mit 13.000 Reise-Meilen drohen"

Mit der Entscheidung des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch sei deutlich geworden, "dass Klimaschutz für die FIFA bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielt", meinte Wagner. Schon die WM 2026 in den Ländern Kanada, USA und Mexiko werde "erhebliche klimaschädliche Reiseaktivitäten mit sich bringen - so wie es sie übrigens auch bei der EURO 2021 an elf Standorten in Europa gab".

Gianni Infantinos absurde Idee für eine aufgeblasene WM 2030 in sechs Ländern wird Spieler ebenso wie Fans hart treffen. Daily Mail

Die FIFA-Entscheidung zog aber natürlich auch Freude nach sich - und ein kurioses Reisebeispiel für Englands Nationalteam. Eine Übersicht über die internationalen Pressestimmen:

Spanien:



"AS": "Der Traum ist wahr geworden. Spanien hat die WM in der Tasche."



"Marca": "Wir werden die beste WM der Geschichte organisieren. Spanien wird die Hauptstadt der Super-WM 2030 sein."



"Sport": "Die WM 2030 .... gehört Spanien!"



"Mundo Deportivo": "Wir sind weltmeisterlich."



"El Pais": "Spanien richtet die globalste WM aus (...) Die Weltmeisterschaft kehrt nach Spanien zurück."



"La Vanguardia": "Spanien wird das Zentrum der WM sein (...) Es war eine salomonische Entscheidung und nur dank einer Allianz zwischen den beiden Kandidaturen möglich."

Großbritannien:



"Daily Mail": "Gianni Infantinos absurde Idee für eine aufgeblasene WM 2030 in sechs Ländern wird Spieler ebenso wie Fans hart treffen."



"The Sun": "Die WM 2030 wird auf drei Kontinenten veranstaltet - und England könnte ein verrückter Spielplan mit 13.000 Reise-Meilen drohen."

Es ist beängstigend, sich das vorzustellen: endlose Reisen, unerhörte Ausgaben, ein beängstigender Verbrauch von Geld, Treibstoff, Energie und Zeit. La Repubblica

Italien:



"Gazzetta dello Sport": "Eine WM auf drei Kontinenten - das wird keine Ausnahme bleiben. Der Gigantismus des Fußballs wird dazu führen, dass es in Zukunft Turniere mit weniger Identität und mehr organisatorischen Problemen geben wird."



"La Repubblica": "Wir waren auf dem Weg dorthin, und jetzt wir da: beim maßlosen Fußball, dem Fußball des unglaublichen Hulk, immer gigantischer, immer aufgeblasener. Vielleicht ist das die Evolution der Spezies. Sie hat längst begonnen, zwischen UEFA und FIFA ist es ein Wettlauf um Kalender, Muskeln und Sehnen, ein Gummiuniversum, das die Athleten verschleißt, aber das Geschäft beflügelt. Es wird kein Zurück mehr geben. Es ist beängstigend, sich das vorzustellen: endlose Reisen, unerhörte Ausgaben, ein beängstigender Verbrauch von Geld, Treibstoff, Energie und Zeit - und das trotz einer Sensibilität für die Umwelt und die Zukunft der Welt, die noch nie so tiefgreifend und notwendig war. Stattdessen ignoriert der Fußball dies, denn die Multiplikation ist die einzige arithmetische und ökonomische Geste, die er kennt und praktiziert."

Frankreich:



"RTL": "Der internationale Fußballverband denkt groß, sehr groß sogar: eine Weltmeisterschaft auf drei Kontinenten und in sechs Ländern. Aber wo wird der Wahnsinn enden?"



"Le Parisien": "Weltmeisterschaft 2030: sechs Länder und drei Kontinente (...) Die seltsame Formel, die die FIFA gewählt hat."



"BFM/RMC Sport": "Mit Spielen, die auf Europa, Afrika und Südamerika verteilt werden, um das 100-jährige Jubiläum der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2030 zu feiern, verschafft sich Gianni Infantino einen Sieg bei allen betroffenen Ländern. Der FIFA-Chef landet auch einen taktischen Coup im Hinblick auf 2034."

"Der Größenwahn wird immer skurriler"

Schweiz:



"Blick": "Die FIFA will wieder die Welt verbessern."



"Tages-Anzeiger": "Der Größenwahn wird immer skurriler."



"Neue Zürcher Zeitung": "Die FIFA packt das Reisefieber."

Australien:



"Sydney Morning Herald": "Schon dem Untergang geweiht? Die WM-Bewerbung Saudi-Arabiens für 2034 ist ein schwerer Schlag für Australien."



"Guardian": "Fußball-Australien, Landes- und Bundesregierungen sowie potenzielle asiatische Co-Gastgeber haben von der FIFA nur 25 Tage Zeit bekommen, um zu entscheiden, ob sie sich für die Männer-Weltmeisterschaft 2034 bewerben werden. Der enge Zeitplan wurde am selben Tag bekannt gegeben, an dem Saudi-Arabien seine Absicht bekannt gab, das Turnier auszurichten - und das Land erhielt die Unterstützung von Asiens mächtigstem Fußballverwalter."



"news.com.au": "Die Hoffnungen Australiens, die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 auszurichten, müssen einen massiven Schlag einstecken. Football Australia könnte seinen Fokus auf nun den Erhalt der Ausrichtungsrechte für die FIFA-Club-WM 2029 verlagern."

"2030 werden wir einen einzigartigen globalen Fußball-Fußabdruck erleben"

Freut sich auf die WM 2030: Gianni Infantino. Getty Images

Ganz anders die Stimmungslage natürlich innerhalb der FIFA - und vor allem von Präsident Gianni Infantino.

"2030 werden wir einen einzigartigen globalen Fußball-Fußabdruck erleben", erklärte der 53-jährige schweizerisch-italienische Fussballfunktionär begeistert. Noch mehr sogar: Der FIFA-Boss gratulierte und gratulierte und gratulierte, als die Mega-WM 2030 beschlossen war. Auf Spanisch, auf Portugiesisch, und natürlich auch auf Arabisch.

Alle seien "einen Schritt aufeinander zugegangen und haben das gemeinsame Interesse über ihre eigenen Interessen gestellt", schwärmte Infantino weiter. Aus seiner Sicht vereine die FIFA mit den Plänen für 2030 "eine geteilte Welt". RB Leipzigs Trainer Marco Rose spottete dagegen, dass man irgendwann auf dem Mount Everest spiele, "weil wir da einen Fußballplatz hingezaubert kriegen". Das Netzwerk FSE sieht gar "das Ende der WM, wie wir sie kennen" gekommen - nicht nur aufgrund des großen Schritts Richtung Saudi-Arabien.