Pressestimmen zu Verstappens Debüt-Sieg in China: Eine "seltsame Melange"

Max Verstappen den Großen Preis von China zum ersten Mal gewonnen. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister räumte in Shanghai am Wochenende ordentlich ab. Das schreibt die internationale Presse.

Niederlande

"AD": Max Verstappen kann auch China auf seiner Stempelkarte abhaken. Fünf Jahre war die Formel 1 nicht dort, doch nach der Rückkehr zeigte der Niederländer erneut, wer in den vergangenen fünf Jahren zum Herrscher der Königsklasse aufgestiegen ist. Ein perfektes Wochenende für Max Verstappen, der mit einem vierten Platz im Sprint-Qualifying etwas schwach startete."

"De Telegraaf": "Auch in Shanghai ist ein Max Verstappen in Topform und überlegen. Nach einem sehr starken Samstag mit einem Sieg im Sprintrennen und der Pole Position blieb der niederländische Red-Bull-Pilot am nächsten Tag unangefochten."

Großbritannien

"Telegraph": "Verstappen übersteht zwei Safety-Car-Phasen unbeschadet und sichert sich den 38. Sieg in den vergangenen 49 Rennen in der Formel 1, auf dem unaufhaltsamen Weg zum vierten WM-Titel nacheinander."

"Mirror": "Lando Norris hat seine Klasse gezeigt und in Shanghai einen weiteren Doppelerfolg von Red Bull verhindert - gegen die Siegesserie von Max Verstappen konnte er aber auch nichts ausrichten. Der Niederländer hatte den Großen Preis von China komplett im Griff und feierte einen komfortablen Sieg."

"Guardian": "Verstappens Sieg geriet nie wirklich in Zweifel in Shanghai, wo zum ersten Mal seit 2019 gefahren wurde. Er hat das Rennen trotz zweier Restarts tadellos beherrscht, um seinen Vorsprung in der WM nach fünf Runden auf 25 Punkte vor (Sergio) Perez auszubauen."

"Daily Mail": "Es sieht so aus, dass niemand Verstappen und dessen viertem WM-Titel im Weg stehen kann nach einer weiteren ganz präzisen Vorstellung."

Schweiz

"Blick": "Ab der ersten Sekunde setzt Max Verstappen zur nächsten Show an."

"Tagesanzeiger": "Verstappen siegt - Hamilton sendet völlig verrückten Funkspruch. Der Sieg des Niederländers ist keine Überraschung - für diese sorgen andere Piloten. Und bei Ferrari dürfte man eine Entscheidung allmählich bereuen."

Österreich

"Salzburger Nachrichten": "Das erste Sprintwochenende der Saison in der Formel 1 hatte keine großen Überraschungen parat. Weltmeister Max Verstappen zog beim Comeback der Königsklasse des Motorsports in China nach fünf Jahren wieder einsam seine Kreise an der Spitze des Feldes und dominierte sowohl den Sprint am Samstag als auch den Grand Prix tags darauf."

Frankreich

"Le Parisien": "Verstappen alleine auf der Welt (...). Man weiß nicht mehr genau, ob Max Verstappen mit seiner Dominanz einen langweilt oder beeindruckt. Der Große Preis von China lieferte am Sonntag ein weiteres Mal diese seltsame Melange mit seinem vierten Saisonsieg, dem 58. seiner Karriere, einen Tag nach seinem Erfolg beim Sprintrennen."

Spanien

"Mundo Deportivo": "Verstappen ohne Rivalen (...). Der Niederländer dominierte vom Start bis zum Ende mit einer beleidigenden Autorität gegenüber allen anderen auf der Rennstrecke von Shanghai."

"Sport": "Max Verstappen erscheint unschlagbar und obwohl noch 19 Grand Prix anstehen, zweifelt zum jetzigen Zeitpunkt niemand, dass er am Ende des Jahres viermaliger Weltmeister sein wird."

Italien

"La Gazzetta dello Sport": "Verstappen ist ein Drache in China: Ferrari vom Podium entfernt und unter den Erwartungen."