Pressestimmen zu Bergamos Coup: "Überhebliche Dortmunder" und ein "Meisterwerk"

Borussia Dortmund ist auf spektakuläre Art und Weise an Atalanta Bergamo gescheitert. Die italienische Presse feierte das Team aus der Lombardei für den überraschenden Einzug ins Achtelfinale.

Die Fans des italienischen Fußballs sahen eigentlich trüben Zeiten in der Champions League entgegen. Meister Neapel war schon in der Ligaphase hängen geblieben, als Tabellen-30. scheiterte der amtierende Meister letztlich deutlich. Vorjahresfinalist Inter Mailand flog am Dienstagabend sensationell gegen die Norweger von Bodö/Glimt raus, ehe Bergamo einen Tag später in die Spur geschickt wurde - im Rucksack ein 0:2 aus dem Hinspiel in Dortmund.

Doch das Team von Raffaele Palladino setzte sich in einer spektakulären Partie mit 4:1 durch und wurde dafür von den italienischen Medien gefeiert. "Von der Dunkelheit in Inters San-Siro-Stadion zu den strahlenden Lichtern in Bergamo: Atalanta besiegt die überheblichen Dortmunder und liefert eine großartige Leistung, die den italienischen Fußball in Europa rettet", kommentierte die Gazzetta dello Sport. Schließlich musste nach dem Bergamo-Coup auch Juventus Turin nach großem Kampf die Segel streichen. Das Team aus dem Piemont schaffte es in Unterzahl zwar in die Verlängerung, dort machte sich dann allerdings der Kräfteverschleiß gegen Galatasaray bemerkbar.

Corriere dello Sport erkennt "klares Signal"

So gehörten die Schlagzeilen allein Bergamo, das im Achtelfinale gegen Bayern oder Arsenal ran muss. "Atalanta begeht an einem perfekten Abend keinen einzigen Fehler", schrieb Tuttosport. "Das Glück steht auf der Seite der Bergamo-Spieler, die die Traum-Qualifikation vollauf verdient haben." Der Corriere dello Sport sah ein "Meisterwerk" und "ein klares Signal an den nächsten Gegner - den FC Bayern oder den FC Arsenal". Am Freitag (12 Uhr, LIVE!-Ticker bei kicker) steigt die Auslosung in Nyon.

Für Trainer Palladino war es nebenbei gar das "schönste Spiel" seiner Trainerkarriere: "Ein Abend, der in die Geschichte des italienischen Fußballs eingehen wird und im Herzen unserer Fans bleibt."

Ganz so schlecht ist es um den italienischen Fußball übrigens ohnehin nicht bestellt. In der Europa League hat sich die Roma bereits direkt für das Achtelfinale qualifiziert, der FC Bologna darf sich nach dem 1:0 bei Brann Bergen im Play-off-Hinspiel ebenfalls beste Chancen ausrechnen. In der Conference League hat Florenz seine erste Play-Off-Partie bei Jagiellonia Bialystok (Polen) sogar mit 3:0 gewonnen.