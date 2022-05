Pressestimmen: "Versuchen Sie nicht, es zu erklären"

Albtraum und Qual in England, Wunder und Helden in Spanien: Die internationalen Pressestimmen zu Real Madrids Triumph im Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City.

Wahnsinn in Weiß: Real Madrid steht im Champions-League-Finale. AFP via Getty Images

England

The Sun: "Pep Guardiola hat in seinen sechs Jahren als Trainer von Manchester City einige außergewöhnliche Wege gefunden, wichtige Champions-League-Spiele zu verlieren. Aber keines davon machte den ehemaligen Barcelona-Boss annähernd so verrückt wie dieses."



Daily Mail: "ManCity zerstört sich selbst in Madrid."

Daily Mirror: "Peps Albtraum! ManCity kapituliert in der Nachspielzeit, während sich Real Madrid den letzten Platz im Champions-League-Finale schnappt."

The Times: "In Madrid aus dem Hinterhalt angegriffen: Zwei verrückte Minuten bringen City in der Nachspielzeit um den Verstand."

Manchester Evening News: "Nachdem sie die spanischen Edelleute letzte Woche vom Platz gefegt, es aber verpasst hatten, ihren Vorteil deutlich zu machen, zeigten sie nun so etwas wie die perfekte Auswärtsleistung, indem sie gegen einen erwartungsgemäß wütenden Real-Sturmlauf verbissen verteidigten und sich dann scheinbar mit einem Kracher von Riyad Mahrez den Sieg sicherten. Aber oh nein. Die Fußballgötter sind noch nicht fertig damit, die City-Fans zu quälen. Rodrygo ließ Real mit seinem Doppelpack erneut von den Toten auferstehen, während Citys unbeugsame Abwehr in der Nachspielzeit zusammenbricht."

Spanien

Marca: "Real Madrid schreibt die größte Heldengeschichte, die je erzählt wurde."

El Mundo Deportivo: "Versuchen Sie nicht, es zu erklären, denn ehrlich gesagt gibt es keine Erklärung für das mit Real Madrid und der Champions League. In der 89. Minute waren die Weißen aus dem Finale raus, und in der 95. Minute standen sie im Finale der Champions League. Ein weiterer wundersamer historischer Abend für Real Madrid im Bernabeu."



La Vanguardia: "Der Mythos des Bernabeu verschlingt auch Guardiolas City."



El Mundo: "Neues Wunder im Bernabeu."