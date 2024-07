Presserunde abgesagt: Das Rätselraten um Shaw geht weiter

Bei der WM in Katar war Luke Shaw Stammspieler, auch bei der EURO 2024 ist der lange verletzte Linksverteidiger dabei. Wie sein Fitnesszustand ist, darüber macht England ein großes Geheimnis.

Luke Shaw? Nein, lieber doch nicht. Der seit Monaten verletzte 28-Jährige hätte eigentlich am Mittwoch auf der Pressekonferenz der Engländer Rede und Antwort stehen sollen, doch offenbar war das nicht gewünscht. Spontan wurde die Runde mit dem Profi von Manchester United abgesagt - stattdessen fand sich etwas unverhofft Ivan Toney vor den Medienvertretern wieder.

Dabei hatte Shaw am Mittwoch in Blankenhain noch ganz normal mit der Mannschaft trainiert. Warum er nicht wie geplant erschien, darüber gaben die Engländer keine Erklärung ab. Britischen Medienberichten zufolge wird der Linksverteidiger erst wieder vor die Mikrofone treten, nachdem er sein Comeback gefeiert hat.

Für Shaw würde dann eine lange Leidenszeit zu Ende gehen, wegen mehrerer Muskelverletzungen verpasste er weite Teile der Saison. In der Premier League kam er nur auf zwölf Einsätze, dazu kommen zwei weitere in der Champions League. Zuletzt stand er beim 2:1-Erfolg der Red Devils bei Luton Town Mitte Februar auf dem Platz, zur Pause wurde er ausgewechselt. Seitdem fehlt Shaw.

Trainer Gareth Southgate nahm ihn trotzdem mit zur EM, auch weil er in Katar einer der Leistungsträger war. Shaw stand bei der WM 2022 in allen fünf Spielen in der Startaufstellung (kicker-Notenschnitt 3,1). Für England hat er jedoch seit gut einem Jahr nicht mehr gespielt. Southgate wollte zuletzt nicht darüber reden, wie der Fitnessstand bei seinem Schützling ist.

Kritik an Vertreter Trippier

Statt Shaw darf sich bislang Kieran Trippier auf der Position des Linksverteidigers versuchen, so richtig überzeugen konnte der Abwehrspieler von Newcastle United allerdings nicht - auch weil sein starker Fuß nun einmal der rechte ist, bei Flanken mit links hat der 33-Jährige so seine liebe Mühe.

Klappt es mit Shaws Rückkehr womöglich im EM-Viertelfinale? Am Samstag (18 Uhr) treffen die Three Lions jedenfalls in Düsseldorf auf die Schweiz. Im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien (0:0) sowie im Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1 n.V.) stand Shaw immerhin im Kader.