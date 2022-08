Preseason-Start: Johnson feiert gelungenes Debüt für die Raiders

NFL Preview: Die AFC & NFC EAST unter der Lupe

Wir schauen wieder in die Glaskugel! Diesmal nehmen sich Daniel, Detti, Coach Shuan und Mario den Osten vor. Was sind die größten Baustellen in der AFC und NFC East vor dem Saisonstart der NFL? Können die Jets und Giants überraschen? Marschieren die Bills ungeschlagen durch die Division? Stehen die Cowboys und vor allem Head Coach Mike McCarthy am Scheideweg? Wir diskutieren die brennendsten Fragen für jedes Team. AFC East: ab 00:04:37 NFC East: ab 00:43:28 Die nächste Folge von „Icing the kicker“ gibt es am 11. August.