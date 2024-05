Premierentreffer: ÖFB-Legionär Wolf findet sein Glück in den USA

Im 13. Spiel für seinen Klub New York City FC gelang Hannes Wolf sein erster Treffer. Nach seinem Wechsel in die USA blüht der ehemalige Salzburg-Profi wieder richtig auf und bringt seine ins Stottern geratene Karriere wieder auf Vordermann.

In New York blüht Hannes Wolf (r.) wieder auf. IMAGO/ZUMA Press Wire

Nach 22 Toren und elf Assists in 89 Pflichtspielen wagte Hannes Wolf im Sommer 2019 im zarten Alter von 20 Jahren den Sprung von seinem Jugendklub Red Bull Salzburg nach Deutschland. Kolportierte zwölf Millionen Euro ließ sich RB Leipzig die Dienste des flexiblen Offensivspielers kosten, der sich aber kurz vor seinem Wechsel ins Nachbarland einen Beinbruch bei der U-21-EM in Italien zuzog und erst im Dezember zu seinem Debüt für seinen damaligen Klub kam. Doch auch in weiterer Folge konnte sich der gebürtige Grazer in Leipzig nicht durchsetzen, brachte es in seiner Premierensaison gerade einmal auf fünf Ligaeinsätze und keinen Scorerpunkt. Es folgte der Leihwechsel zu Borussia Mönchengladbach, wo mit Marco Rose sein ehemaliger Förderer aus Salzburg-Zeiten das Traineramt inne hatte.

In Gladbach fand sich Wolf daraufhin wesentlich öfter auf dem Platz wieder und kam in 32 Bundesligaspielen, sieben Champions-League-Partien sowie vier DFB-Pokal-Begegnungen zum Einsatz. Im Anschluss griff eine verpflichtende Kaufoption, nachdem der ÖFB-Profi eine gewisse Anzahl an Pflichtspielen absolvierte. Seine Ausbeute mit vier Toren und zwei Assists war für einen Offensivspieler aber dürftig, weswegen er in der darauffolgenden Saison nach anfänglichen Startelf-Einsätzen schließlich auch in Gladbach auf das Abstellgleis geriet und in die zweite englische Liga zu Swansea City weiterverliehen wurde.

Dort zählte er regelmäßig zum Stammpersonal, wurde für seinen Einsatz gelobt und konnte in 19 Ligaspielen immerhin zwei Tore und drei Assists markieren, ehe es wieder zurück nach Gladbach ging. Doch neben einer Schulterverletzung, die ihn knapp einen Monat außer Gefecht setzte, hatte der ehemalige U-21-Nationalspieler Österreichs wieder mit der Form zu kämpfen und kam nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Nachdem er in der Saison 2023/24 unter Gerardo Seoane gar keine Spielminuten mehr bekam, folgte im Frühjahr der fixe Wechsel in die USA.

Schlüsselspieler in New York

Dort schnappte sich der mittlerweile 25-Jährige auf Anhieb einen Stammplatz bei seinem Klub New York City FC und hatte einen großen Anteil daran, dass fünf der letzten sechs Ligaspiele gewonnen werden konnten. Nach zuvor drei Assists gelang Wolf beim 2:1-Erfolg über Philadelphia am vergangenen Spieltag mit einem sehenswerten Freistoßtreffer dann auch sein Premierentor für sein aktuelles Team. Wolf wurde anschließend von seiner Mannschaft zum Spieler des Spiels gewählt und drang mit New York in der Eastern Conference auf den fünften Platz vor. Damit ist man im Rennen um einen Platz in den Play-offs gut dabei, zu denen die ersten neun Mannschaften in der Tabelle zugelassen sind. Mit zwölf Startelfeinsätzen in bisher 13 Spielen für New York zählt Wolf dabei zu den zentralen Stützen des MLS-Klubs.

Nach schwierigen Jahren scheint der ÖFB-Legionär abseits von Europa wieder seine Lust am Fußball gefunden zu haben und lässt seine zuletzt eingestaubte Karriere wieder in neuem Glanz erstrahlen. In seinen Anfangsjahren in Salzburg hat Wolf bereits gezeigt, welches Potential in ihm schlummert, seine letzten Auftritte in den USA machen Hoffnung, dass er dieses wieder regelmäßig auf den Platz bringen kann. Sollte er diese Form auch über einen längeren Zeitraum konservieren können, könnte auch eine Rückkehr nach Europa bzw. ein Debüt für das A-Nationalteam wieder ein Thema werden. Unter Ralf Rangnick schaffte er es 2022 in der Nations League bereits dreimal in den Kader, zum Einsatz kam er dabei allerdings nicht. Aufgrund der aktuellen Verletztenmisere in der Offensive des ÖFB-Teams könnte sich das aber wieder ändern, mit seinen momentanen Leistungen liefert der ÖFB-Profi gute Argumente dafür.