Premiere und Rückenwind bei Matineen in Linz und Wien

Der 7. Spieltag wird gleich mit zwei Sonntags-Matineen beschlossen. Champions-League-Starter SKN St. Pölten freut sich auf eine Auswärtspremiere, Vienna über anhaltenden Rückenwind nach dem Erfolg im Wiener Derby.

In ihrem letzten Heimspiel fertigten die Linzerinnen Wacker Innsbruck mit 7:0 ab, jetzt kommt Serienmeister SKN St. Pölten. GEPA pictures/Mathias Mandl

Mittwoch Einzug in die Gruppenphase der Champions League, Freitag Lostag, Sonntagmittag (12 Uhr) erstes Antreten im neuen Hofmann Personal Stadion in Linz. Ordentlich was los beim Serienmeister SKN St. Pölten.

"Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen Linz/Kleinmünchen und auf unsere Auswärtspremiere im neuen Stadion. Linz hat ein junges Team, das sich unter dem neuen Trainer Adis Besic in dieser Saison schon gut entwickelt hat und einen coolen Fußball spielt", weiß SKN-Trainerin Liese Brancao.

Für die "Wölfinnen" ist es das achte Pflichtspiel in sieben Wochen. Daher wird Brancao wieder etwas rotieren. Von ihrer Champions-League-Startelf im Rückspiel gegen Valur spielten Sonntag davor beim 4:2-Heimsieg gegen Lustenau/Dornbirn nur Kapitänin Jennifer Klein und Diana Lemesova durch. Mateja Zver, Valentina Mädl und Anna Johanning holte Brancao schon in der Pause runter, Maria Mikolajova in der 72. Minute.

Bereits um 11 Uhr geht es auf der Hohen Warten zwischen First Vienna und Wacker Innsbruck zur Sache. Die Tirolerinnen haben zwar noch immer nicht gepunktet, ihr Heimspiel gegen Neulengbach zuletzt aber erst durch sehr späte Gegentore 0:2 verloren. "Wir sind gewarnt vor Wacker Innsbruck, denn die Tabelle spiegelt aus unserer Sicht nicht deren Leistungsfähigkeit wieder", sagt Vienna-Trainer Mark Dobrounig.

Der 3:1-Derbysieg gegen die Austria könne seinen Spielerinnen "viel Rückenwind geben, aber unser Zusammenhalt und der Fokus ist schon vor dem Spiel enorm gewesen.“ In Innsbruck hat Vienna letzte Saison mit 5:1 gewonnen. Auf der Hohen Warte gab's gar kein Spiel. Die Döblingerinnen gewannen letztelich am "grünen Tisch" drei Punkte, da die Tirolerinnen zum Saisonstart noch kein Team zusammengebracht hatten. Dann übernahm Thomas Mayr den Laden.

