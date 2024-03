Premiere: ÖFB-Frauen empfangen Deutschland in Linz

Die ÖFB-Frauen werden im Heimspiel gegen Deutschland am 5. April zum ersten Mal in der Anfang Februar 2023 eröffneten Heimstätte des LASK zu Gast sein.

Das österreichische Frauen-Nationalteam wird sein EM-Qualifikations-Heimspiel gegen Deutschland am 5. April in der Raiffeisen Arena, der Heimstätte des LASK, austragen. Anstoß in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ist um 20.30 Uhr. Das gab der ÖFB am Freitag in einer Aussendung bekannt.

"Nach dem Rekordspiel gegen Frankreich in Wien mit über 10.000 Fans sowie dem erstmaligen, ausverkauften Ländermatch gegen Portugal in Altach freuen wir uns, mit dem Klassiker gegen Deutschland in der Raiffeisen Arena einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Frauen-Nationalteams zu setzen", wurde ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer zitiert.

Erstmals seit 2016 in Linz

Mit dem Heimspiel in der Raiffeisen Arena wartet auf das österreichische Frauen-Nationalteam eine Premiere. Erstmals seit der Eröffnung des Stadions im Winter 2023 wird die Elf von Irene Fuhrmann in der neuen LASK-Heimstätte antreten. Zugleich kehren die ÖFB-Frauen nach acht Jahren nach Linz zurück.

"Wir blicken mit großer Vorfreude auf dieses Premieren-Länderspiel des Frauen-Nationalteams in der Raiffeisen Arena", erklärte die Teamchefin. "Auch gegen einen Top-Gegner wie Deutschland wird es wieder auf die Unterstützung des Publikums ankommen, um bestehen zu können."

Neben Deutschland trifft das österreichische Frauen-Nationalteam in der Gruppe A4 der Liga A auf Island und Polen. Die Spielorte und exakten Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Spielplan des ÖFB-Frauen-Nationalteams in der EM-Qualifikation (Gruppe A4):

5. April, 20.30 Uhr: Österreich - Deutschland

9. April: Polen - Österreich

31. Mai: Österreich - Island

4. Juni: Island - Österreich

12. Juli: Österreich - Polen

16. Juli: Deutschland - Österreich