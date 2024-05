Premiere kurz vor Olympia: DFB-Frauen spielen erstmals in Hannover

Der DFB hat am Freitag den Austragungsort für das letzte Spiel der Frauen-Nationalmannschaft vor den Olympischen Spielen bekanntgegeben. Es wird eine Premiere geben.

Vier EM-Qualifikationsspiele stehen bei den DFB-Frauen noch auf dem Programm, bevor Ende Juli der Auftakt in das Olympische Fußballturnier erfolgt. Zwei der vier EM-Quali-Spiele finden auf heimischem Boden statt, für die letzte Partie hat sich nun auch ein Austragungsort gefunden.

Wie der DFB am Freitag bekanntgab, steigt das Spiel gegen Österreich am 16. Juli in Hannover in der 49.000 Zuschauer fassenden Arena von Männer-Zweitligist Hannover 96. Damit werden die DFB-Frauen erstmals in Hannover für ein offizielles Länderspiel Halt machen.

Zuvor trifft das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch in der EM-Quali noch zweimal auf Polen (31. Mai in Rostock und 4. Juni in Gdingen) sowie auf Island (12. Juli in Reykjavik), bevor es in Hannover gegen Österreich geht. Das Hinspiel gegen die Nachbarn gewann Deutschland mit 3:2, am 2. Spieltag feierten die DFB-Frauen auch gegen Island einen Sieg (3:1). Das Rückspiel gegen Österreich ist gleichzeitig die Olympia-Generalprobe.

Olympia-Auftakt für DFB-Frauen am 25. Juli

Denn das Highlight des Sommers aus Sicht der DFB-Frauen ist im Anschluss das Olympische Fußballturnier, das vom 25. Juli bis zum 10. August in Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Nizza, Nantes, Bordeaux und Paris stattfindet. In der Gruppenphase trifft Deutschland auf Australien (25. Juli), die USA (28. Juli) und Sambia (31. Juli).

Für Nationaltrainer Hrubesch sind die Olympischen Spiele das letzte große Turnier mit den DFB-Frauen. Anschließend übernimmt Christian Wück, Erfolgscoach der U-17-Junioren, die deutsche Frauen-Nationalmannschaft.