Premiere in Frankreich: Tolosa gewinnt Handball-Pokal der Gehörlosen

Auf großer Bühne, in der Accor Arena in Paris, wurde heute der Premierensieger im Handball-Pokal der Gehörlosen in Frankreich ermittelt. Die Association des Sourds de Tolosa setzte sich in einem abwechslungsreichen Endspiel gegen Lyon mit 36:35 durch und trugen sich als erster Verein in die Siegerliste ein.

Sieger Handball-Pokal der Gehörlosen in Frankreich: Association des Sourds de Tolosa Icon Sport via FFH