Premiere in der NFL: Raiders ernennen Morgan zur neuen Team-Präsidentin

Sandra Douglass Morgan ist die neue Team-Präsidentin der Las Vegas Raiders und damit die erste schwarze Frau, die dieses Amt bei einem NFL-Klub innehat.

Über die neue Personalie informierten die Raiders am Donnerstag. "Es ist eine große Ehre für mich, in einer der wichtigsten Zeiten in der Geschichte des Teams zu den Raiders zu stoßen", wird Morgan in der Mitteilung des Klubs zitiert. "Ich freue mich darauf, den Geist und das Engagement dieses Teams für Spitzenleistungen auf dem Spielfeld in alle Bereiche dieser Organisation zu tragen."

Morgan war vor ihrem nun beginnenden Engagement als stellvertretende Vorsitzende des Ausrichtungskomitees für den Super Bowl 2024 in Las Vegas tätig gewesen. Bei den Raiders erfolgt ihre Anstellung neun Monate nach dem Rücktritt von Jon Gruden. Der ehemalige Chefcoach war aufgrund von rassistischen, homophoben und frauenfeindlichen Äußerungen in E-Mails unter Druck geraten.