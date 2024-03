Premiere: Handball-EM der Frauen 2026 in gleich fünf Ländern

Das gab es noch nie: Die europäischen Titelkämpfe der Handballerinnen werden in zwei Jahren in gleich fünf Ländern ausgetragen. Gastgeber sind Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei und die Türkei.

Erstmals findet eine Handball-Europameisterschaft der Frauen in gleich fünf Ländern statt. Wie die Europäische Handballföderation (EHF) am Freitag mitteilte, wird das Turnier vom 3. bis 20. Dezember 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen. Die bisherige Höchstzahl an Ausrichtern waren drei Nationen.

Die EHF hat sich laut der Mitteilung dazu entschieden, die einzelnen Bewerbungen von Tschechien/Polen, Rumänien/Slowakei und der Türkei zusammenzufassen, um "den Top-Frauen-Handball in so viele europäische Märkte wie möglich zu bringen". Vorrunden finden in jeder der fünf Nationen statt, die Hauptrunden dann in Rumänien und Polen. Austragungsort der Finalspiele wird das polnische Kattowitz.

Ursprünglich war Russland als Gastgebernation der EM 2026 vorgesehen. Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die EHF der Russischen Föderation aber das Turnier entzogen.