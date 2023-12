Premiere für Paschke: Weltcup-Sieg beim Springen in Engelberg

Im Alter von 33 Jahren hat Pius Paschke aus Kiefersfelden erstmals in seiner Karriere ein Weltcup-Springen gewonnen. Der Routinier ließ im schweizerischen Engelberg die favorisierten Karl Geiger, Andreas Wellinger und Co. hinter sich.

Musste lange auf seinen ersten Weltcup-Sieg warten: Pius Paschke. AFP via Getty Images

Paschke siegte überraschend und sorgte durch seinen Coup für den dritten deutschen Sieg in Serie gesorgt. Eine Woche nach dem Doppelerfolg von Karl Geiger in Klingenthal setzte sich der bereits 33 Jahre alte Kiefersfeldener in der Zentralschweiz vor Olympiasieger Marius Lindvik aus Norwegen und Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich durch - und ist damit der älteste Premierensieger der Weltcup-Geschichte und der älteste deutsche Sieger eines Einzelwettbewerbs.

"Das war jetzt ein bisschen viel. Gewonnen, aber es war alles ein bisschen viel. Wahnsinn", sagte Paschke.

Paschke hatte beim ersten Saisonspringen im finnischen Kuusamo als Zweiter erstmals das Podest erreicht. In jedem der bisherigen sieben Saisonspringen wurde der Routinier mindestens Achter und zeigt angesichts der näher rückenden Vierschanzentournee bemerkenswerte Konstanz auf höchstem Niveau.

Wellinger fällt ab

Olympiasieger Andreas Wellinger, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, fiel auf den zwölften Platz zurück. Geiger kam bei der traditionellen Generalprobe für die am 29. Dezember beginnenden Vierschanzentournee nur auf Platz 20.

Raimund disqualifiziert

Geigers Klub-Kollege Philipp Raimund, zuletzt wegen eines Infekts im Weltcup nicht dabei, bestätigte seine starke Qualifikation und übernahm mit 139,5 Metern (160,5) zwischenzeitlich die Führung, wurde aber wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Er hätte auf Platz vier gelegen.

Statistik vom Samstag

Gesamtweltcup der Männer Stand nach 7 von 32 Wettbewerben: 1. Stefan Kraft (Österreich) 569 Punkte, 2. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 402, 3. Pius Paschke (Kiefersfelden) 383, 4. Karl Geiger (Oberstdorf) 364, 5. Jan Hörl (Österreich) 254, 6. Ryoyu Kobayashi (Japan) 245, 7. Anze Lanisek (Slowenien) 223, 8. Stephan Leyhe (Willingen) 207, 9. Gregor Deschwanden (Schweiz) 206, 10. Daniel Tschofenig (Österreich) 188, ... 18. Philipp Raimund (Oberstdorf) 87, ... 23. Martin Hamann (Aue) 52