Premiere für Letsch mit Luxus-Problem und schlaflosen Nächten

Mit zwei Testspielen beschließt der VfL Bochum am Freitag sein Trainingslager in Andalusien. Auf Trainer Letsch warten vor dem Wiederbeginn in der Bundesliga einige knifflige Personalentscheidungen.

Aus dem Trainingslager des VfL Bochum in Jerez de la Frontera (Spanien) berichtet Oliver Bitter

Bei herrlichem Sonnenschein und 15 Grad hatte Bochums Trainer zur abschließenden Übungseinheit in Spanien 23 gesunde Profis auf dem Trainingsplatz versammelt. Für den Nachmittag geplant waren noch etliche Einzelgespräche mit seinen Profis, auf vielen Positionen herrscht ein intensiver Kampf um die Startplätze.

Am Freitag soll sich jeder Spieler über 90 Minuten beweisen können, ausgenommen Jacek Goralski, der nach einer langen Verletzungspause erst nach und nach wieder integriert wird. Und die Startelf beim Wiederbeginn am Samstag in acht Tagen gegen Hertha BSC? "Bis dahin gibt es für mich noch ein paar schlaflose Nächte", so Letsch, "aber das ist ja auch gut so."

Als Letsch nach dem siebten Spieltag in Bochum übernommen hatte, präsentierte sich die Mannschaft arg zerzaust, mit nur einem einzigen Punkt auf dem Konto. Inzwischen herrscht wieder reichlich Optimismus, tatsächlich ein drittes Bundesligajahr am Stück zu erleben. Dafür sorgte zuletzt Letsch mit einer starken Serie, der VfL holte in acht Begegnungen satte zwölf Punkte.

Für Letsch ist es das erste Trainingslager mit einem Bundesligisten, sein bisher letztes Trainingscamp hatte er als Coach von Vitesse Arnheim Anfang 2022 absolviert. Damals ging es nach Portugal, doch wegen zweier Coronafälle wurde der Trip frühzeitig abgebrochen.

Kunde blüht zunehmend auf

Momentan stellt sich dem Bochumer Trainer ein Luxus-Problem mit großer Auswahl auf vielen Positionen. Die Innenverteidigung nannte der VfL-Coach explizit, hier stehen sechs Profis für zwei Positionen bereit. Aber auch für die Posten rechts und links in der Viererkette tobt ein intensiver Kampf, erst recht im zentralen Mittelfeld nach der Verpflichtung des Kameruners Kunde Malong.

Der WM-Teilnehmer, zuletzt bei Olympiakos Piräus nicht mehr gefragt, aber in Katar für Kamerun immerhin zweimal im Einsatz, blüht mit jedem Tag mehr auf. "Ich habe ihn gefragt", so Letsch, "ob er bereit sei für 90 Minuten." Kundes Antwort: "Niemals, hätte ich gestern gedacht. Heute sage ich: ja."

Holtmann ist rechtzeitig fit

Intensiver Kampf um die Plätze also auch im Zentrum, auf den Flügeln bieten sich Letsch vier Top-Sprinter sowie der erfahrene Simon Zoller an. Denn rechtzeitig hat auch Gerrit Holtmann sein Okay gegeben.

Der schnelle Flügelstürmer hatte im Testspiel gegen Zürich (1:1) eine Knieverletzung erlitten und musste am Mittwoch aussetzen. Am Donnerstag aber mischte er schon wieder mit. Auch er will am Freitag die Chance nutzen, sich nachdrücklich für die Startelf zu empfehlen.

Zunächst trifft eine Bochumer Mannschaft um 11:30 Uhr auf einen ungarischen Zweitligisten, um 15:00 Uhr ist dann der FC Luzern der Gegner eines anderen VfL-Teams.