Premiere für Kanada: Alexandria Loutitt feierte ersten Sieg

Beim Weltcup in Japan feierte Kanada seinen ersten Damen-Weltcupsieg im Skispringen. Alexandria Loutitt distanmzierte die Konkurrenz aus Österreich. Selina Freitag verpasste das Podium als beste Deutsche nur knapp.

Selina Freitag hat das Podest beim Weltcup der Skispringerinnen im japanischen Zao knapp verpasst. Die 21-Jährige wurde am Freitag mit Sprüngen auf 95 und 97 Meter mit 224,4 Punkten Vierte. Nach dem ersten Durchgang hatte die Sächsin noch auf dem dritten Rang gelegen.

Den Sieg holte sich die Kanadierin Alexandria Loutitt mit 240,3 Punkten. Für die 19-Jährige war es der erste Podestplatz überhaupt im Weltcup und der erste Weltcupsieg einer Kanadierin in der Geschichte. "Es war ein langer Weg bis hierhin. Ich bin überglücklich", sagte die Teenagerin sechs Tage nach ihrem Geburtstag. Bei den Männern hatte es zuletzt 1983 durch Horst Bulau einen kanadischen Sieg gegeben.

Hinter Loutitt belegten die Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Eva Pinkelnig (231,8) aus Österreich und deren Landsfrau Chiara Kreuzer (228,6) die Plätze zwei und drei.

Katharina Althaus aus Oberstdorf verbesserte sich nach einem schwachen ersten Sprung auf nur 89 Meter mit einem Satz auf 93,5 Meter im zweiten Durchgang noch vom 14. auf den sechsten Rang. Die nur knapp dahinter platzierte Anna Rupprecht wurde wegen eines zu großen Anzuges disqualifiziert.

Im Gesamtweltcup baute Pinkelnig mit 916 Punkten ihre Führung vor Althaus (717) aus.

Althaus und Freitag gehen somit am Samstag (9.00 MEZ) als Mitfavoritinnen in den ersten Super-Team-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte. In dem neuen Format, das am 11. Februar auch bei den Männern getestet wird, bilden je zwei Athletinnen einer Nation eine Mannschaft.

