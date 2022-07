Premiere für Goralski, leichte Entwarnung bei Danilo Soares

Als bisher letzte Bochumer Neu-Erwerbung nahm Jacek Goralski am Dienstag das Training an der Castroper Straße auf. Zurück auf dem Trainingsplatz ist auch ein alter Bekannter.

Zuletzt hat er noch an der Seite von Robert Lewandowski in der polnischen A-Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden, deshalb hatte Jacek Goralski natürlich noch Sonderurlaub genossen. Am Dienstag hat der als äußerst robust und zweikampfstark beschriebene Mittelfeldmann, der zuletzt bei Kairat Almaty in Kasachstan spielte, das Training beim VfL Bochum aufgenommen.

Dem klassischen Sechser geht der Ruf voraus, es mit dem Einsatz auf dem Spielfeld auch mal zu übertreiben und häufig am Rande eines Platzverweises zu wandeln. "Diese Geschichten", so Cheftrainer Thomas Reis, "habe ich natürlich auch gehört. Warten wir doch erst mal ab."

Danilo doch schon wieder am Ball

Am Mittwoch beim nächsten Test gegen Fortuna Sittard wird der Pole noch nicht am Ball sein, aber ein alter Bekannter ist zumindest für einen Teilzeiteinsatz eingeplant. Zu Wochenbeginn trainierte Danilo Soares wieder mit der Mannschaft, nachdem er ein paar Tage wegen Hüftbeschwerden hatte pausieren müssen.

Die ersten Prognosen klangen damals gar nicht so erfreulich. "Es ist noch nicht abzusehen", so Reis in der vorigen Woche, "wann Danilo wieder einsteigen kann." Dann ging es offensichtlich doch schneller als befürchtet: Aktuell ist der Brasilianer, der als Linksverteidiger eigentlich unersetzlich ist und in der vorigen Saison 32 Partien absolvierte, wieder am Ball.

Auf Sittard folgt Paderborn

Am Mittwoch also soll Danilo Soares im Testspiel eingesetzt werden, auch Neu-Erwerbung Philipp Förster, der vom VfB Stuttgart kam, wird in Sittard wohl erstmals das Bochumer Trikot tragen.

In dieser Woche wartet ein Testspiel-Doppelpack auf den VfL: Nach der Partie am Mittwochabend bei Fortuna Sittard geht es gerade mal 48 Stunden später weiter mit dem Test beim Zweitligisten SC Paderborn. Am Sonntag reist der VfL ab ins Trainingslager in Südtirol.