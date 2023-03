Premiere für Fejzic - Schiele auf Lieberknechts Spuren

Derbysiege sind besonders. Erst recht, wenn sie in einem prestigegeladenen Duell wie zwischen den beiden niedersächsischen Rivalen gelingen. Und manchmal sind die Triumphe sogar geschichtsträchtig - wie an diesem Sonntag.

Plötzlich sieht die Welt wieder positiver aus für die Braunschweiger. Ein 1:0-Sieg im niedersächsischen Nachbarschaftsduell mit Hannover, dazu die Rückkehr wichtiger Spieler, die dem Team in den vergangenen, mageren Wochen bitter gefehlt hatten.

Filip Benkovic und Bryan Henning wurden bereits gegen 96 erstmals wieder eingewechselt, Brian Behrendt soll nach der Länderspielpause zum Karlsruhe-Spiel wieder dazustoßen.

Endlich können wir wieder aus dem Vollen schöpfen Jasmin Fejzic

"Endlich können wir wieder aus dem Vollen schöpfen", frohlockte Jasmin Fejzic. Braunschweigs Torhüter musste erst 36 Jahre alt werden, um noch einmal eine echte Premiere zu erleben: Im fünften Anlauf gelang ihm mit dem BTSV der persönlich erste Sieg im prestigegeladenen Derby gegen Hannover 96.

"Wunderschön, es ist allgemein ein geiles Spiel von uns gewesen", freute sich der Bosnier nach dem 1:0 am Sonntag, das sein Teamkollege Jannis Nikolaou in der Nachspielzeit mit seinem Treffer des Tages sichergestellt hatte. "Wir haben Hannover dominiert, sie über weite Strecken von unserm Strafraum fernhalten können und Tony (Anthony Ujah, Anm. d. Red.) mit unseren langen Bällen ins Spiel bringen können", analysierte Fejzic.

Tänzchen nach Siegtor in der Nachspielzeit

"Wir haben unsere Chancen herausgespielt, können auch früher schon in Führung gehen. Alle waren da und wollten es unbedingt. Umso schöner, in der 91. Minute dann das Tor zu machen." So schön, dass der Routinier sich nach Abpfiff noch auf dem Spielfeld ein kleines Tänzchen gönnte. "Weil es eben mein erster Derby-Sieg war. Es hat mich mega gefreut."

Geschichtsträchtig ist dieser 1:0-Sieg auch für Trainer Michael Schiele. Vier Derby-Punkte holte er mit seiner Mannschaft nun innerhalb einer Saison (nach dem 1:1 im Hinspiel). Damit steht der 45-Jährige in einer Reihe mit drei namhaften Braunschweiger Vorgängern, denen dies seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 glückte:

Schiele in einer Reihe mit BTSV-Legenden

Mit dem späteren 1967er Meistertrainer Helmuth Johannsen (in der Saison 1965/66, Ergebnisse 2:1 und 1:1), Trainerlegende Uli Maslo (1980/81, 1:1 und 2:0) und schließlich der BTSV-Trainer-Ikone Torsten Lieberknecht (2013/14, 0:0 und 3:0).

Nur ein einziges Mal schaffte es Eintracht übrigens in den vergangenen 60 Jahren, sowohl Hin- als auch Rückspiel in einer Runde zu gewinnen. 1992/93 hieß es in der 2. Liga zunächst in Braunschweig 3:2, dann in Hannover 1:0. Die Erfolge teilten sich allerdings zwei unterschiedliche Trainer: Werner Fuchs und Uli Maslo, der später für Fuchs ein weiteres Mal den Posten in Braunschweig übernommen hatte.