Premiere für eine deutsche Basketballerin: Sabally ins All-WNBA First Team gewählt

Erst der Award als Most Improved Player der abgelaufenen WNBA-Saison, nun direkt die nächste Auszeichnung: Satou Sabally wurde ins All-WNBA First Team berufen, eine Auswahl der fünf besten Spielerinnen der Liga.

Nationalspielerin Satou Sabally hat für ihre starke Saison in der WNBA eine weitere Auszeichnung erhalten. Die 25 Jahre alte Berlinerin ist ins All-WNBA First Team gewählt worden, dies teilte die beste Frauen-Basketballliga der Welt am Sonntag mit.

Zuvor war Sabally bereits zu der Spielerin ernannt worden, die sich in der vergangenen Saison am meisten verbessert hat. Beide Auszeichnungen hat vor ihr keine Basketballerin aus Deutschland erhalten.

Sabally kam für die Dallas Wings im Schnitt auf 18,6 Punkte, 8,1 Rebounds und 4,4 Vorlagen. Sowohl bei der Punkteausbeute sowie bei den Rebounds war sie unter den Top Ten der Liga.

Top Drei der MVP-Wahl schafft es ins All-WNBA First Team

Damit gehört Sabally in den Augen eines Panels bestehend aus 60 Basketball-Journalistinnen und - Journalisten, die über die beiden All-WNBA-Teams abgestimmt haben, zu den fünf besten Spielerinnen der Saison 2023. Neben der Berlinerin schafften es auch MVP Breanna Stewart (New York Liberty), Alyssa Thomas (Connecticut Sun), A'ja Wilson (Las Vegas Aces) und Napheesa Collier (Minnesota Lynx) ins First Team.

Die drei Erstgenannten, gleichzeitig die Top Drei des MVP-Votings, wurden jeweils einstimmig gewählt. Sabally bekam insgesamt 18 Stimmen für das All-WNBA First Team und 32 Stimmen für das All-WNBA Second Team. Mit insgesamt 186 Punkten reichte es dennoch für eine Nominierung in das All-WNBA First Team.