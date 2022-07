Premiere für Bouzkova: Heimsieg in Prag

Die Tschechin Marie Bouzkova hat das Heimturnier in Prag gewonnen und ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour geholt.

Die 24-Jährige, zuletzt Viertelfinalistin in Wimbledon, setzte sich im Finale 6:0, 6:3 gegen Anastasia Potapova aus Russland durch.

Für Bouzkova war es der erste Erfolg bei ihrer vierten Finalteilnahme, bislang hatte sie auf der WTA-Tour lediglich dreimal im Doppel triumphiert. Vor Wimbledon war die Tschechin nie in ein Grand-Slam-Viertelfinale eingezogen. Im All England Club scheiterte Bouzkova an der späteren Finalistin Ons Jabeur (Tunesien).

Garcia siegt in Warschau glatt gegen Bogdan

Im Finale von Warschau gewann die Französin Caroline Garcia 6:4, 6:1 gegen die Rumänien Ana Bogdan und holte ihren zweiten Titel des Jahres.

In Warschau dominierte die 28 Jahre alte Garcia, die zuletzt das Rasenturnier in Bad Homburg gewonnen hatte, das Endspiel. Im Wimbledon war Garcia im Achtelfinale gegen Prag-Siegerin Bouzkova ausgeschieden.