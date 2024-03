Premiere der Handball-EM der Gehörlosen in Deutschland

Die Premiere der Handball-EM der Gehörlosen wirft ihre Schatten voraus: Gespielt wird vom 5. bis zum 11. Mai in Frankenthal in Deutschland, wo in zwei Jahren auch die Handball-WM der Gehörlosen stattfinden wird.

Bundestrainer Alexander Zimpelmann hat mit der Gehörlosen-Nationalmannschaft bei der Handball-EM Gold im Visier. DGS