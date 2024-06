Premiere: Bundesliga erhält erstmals Spielball in eigenem Design

Am 2. August 2024 startet die österreichische Bundesliga in ihre 51. Saison. Dabei wird es auch eine Premiere zu feiern geben, denn erstmals in der Geschichte erhält die oberste Spielklasse Österreichs einen Spielball in einem eigenen Design.

Die anstehende 51. Saison der Bundesliga wird mit einer Premiere aufwarten. Erstmals in der 51-jährigen Geschichte wird in der obersten Spielklasse Österreichs mit einem Spielball in eigenem Design gekickt. Das Spielgerät präsentiert sich dabei in einem satten rot-weiß-roten Stil, zudem gibt es auch eine adaptierte neonorangene High-Visible-Variante für Spiele mit schlechten Sichtverhältnissen. Der neue Spielball wird ab der neuen Spielzeit vom Sportartikelhersteller DERBYSTAR geliefert, mit dem bereits im August 2023 eine langfristige Partnerschaft angekündigt wurde. Der Ball wird auch in der 2. Liga zum Einsatz kommen.

"Unser erklärtes Ziel war, dass unser erster offizieller Spielball für die österreichische Bundesliga ein außergewöhnliches Design erhält. Da die Liga zum ersten Mal mit einem extra für sie kreierten Fußball spielen wird, haben wir bei der Gestaltung für Österreich typische, detailverliebte Skizzen von Gebirgsketten, Flüssen und Spielfeldern berücksichtigt. Unverkennbar sind die Panels unserer traditionell bewährten 32-teiligen Ballkonstruktion farblich in den Landesfarben gestaltet. Der besondere Clou: Aus einer Weitwinkel-Perspektive ist sogar die bekannte Landesflagge in Rot-Weiß-Rot auf dem Ball ersichtlich", erklärt DERBYSTAR-COO Joachim Böhmer in einer offiziellen Aussendung.

Auch Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigt sich über den neuen Spielball begeistert: "Es ist eine ganz besondere Geschichte für uns, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga mit einem Ligaball in einem extra für uns kreierten Design spielen werden. DERBYSTAR hat sich bereits bei allen bisherigen Liga-Partnerschaften durch Expertise, hohe Qualität und Innovationsgeist ausgezeichnet und wir freuen uns bereits sehr auf den Moment, im dem unser neuer Liga-ball das erste Mal in den Stadien rollt."