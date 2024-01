Premiere am Lauberhorn: Odermatt gewinnt erstmals Abfahrt

Marco Odermatt hat die im Dezember ausgefallene Beaver-Creek-Abfahrt auf der Lauberhorn-Strecke in Wengen gewonnen und damit erstmals in der Königsdisziplin der Alpinen triumphiert. Auch Shooting-Star Cyprien Sarrazin konnte dem Superstar der Eidgenossen das Wasser nicht reichen. Die DSV-Fahrer schon gleich gar nicht.

Lokalmatador Marco Odermatt hat der Schweiz bei der nächsten Enttäuschung für die deutschen Abfahrer den ersehnten Heimsieg geliefert. Der 26 Jahre alte Ausnahmekönner raste am Lauberhorn in Wengen zu seinem ersten Weltcup-Triumph in der Königsdisziplin und seinem 30. insgesamt (18-mal Riesenslalom, elfmal Super-G).

Sechs Siege aus zehn Rennen in diesem Winter

"Ich habe viel riskiert und hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl", sagte er bei Eurosport. Der Eidgenosse ist in beeindruckender Form: Von zehn Rennen, die er in diesem Winter bestritt, gewann er sechs und landete bei drei weiteren auf dem Podest. Ein siebter Platz in der Abfahrt von Gröden war sein schlechtestes Ergebnis.

Dass die längste Abfahrtsstrecke im Skizirkus mit Blick auf den eigentlichen Klassiker am Samstag um 1,5 auf "nur" noch knapp drei Kilometer verkürzt wurde, konnte der amtierende Abfahrtsweltmeister Odermatt leicht verschmerzen. Der Riesenslalom-Olympiasieger setzte sich klar vor dem französischen Shootingstar Cyprien Sarrazin (+0,58 Sekunden) und dem gesundheitlich etwas angeschlagenen Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,81) durch.

Urschreie im Berner Oberland

"Odi" stieß im Ziel mehrere Urschreie in die kalte Luft im Berner Oberland, Tausende Fans bejubelten ihren Helden mit Sprechchören und wehenden Fahnen. Bei den Deutschen gab es dagegen erneut hängende Köpfe und Schultern. Romed Baumann (2,02) und Andreas Sander (2,07) waren nach gut 30 Startern auf den Rängen 17 und 20 noch die besten. Simon Jocher (2,38), Thomas Dreßen (2,45) und Josef Ferstl (2,94) lagen noch deutlicher zurück.

Am Freitag wird in Wengen ein Super-G gefahren, ehe am Samstag die "richtige" Abfahrt auf kompletter Strecke ansteht. Ein Slalom am Sonntag beschließt das Rennwochenende.

Das Ergebnis im Überblick