Premier League und FA setzen TV-Vertrag mit Russland aus

Die Premier League wird vorerst nicht mehr in Russland zu sehen sein. Die Liga setzt den Vertrag mit dem übertragenden russischen Sender Rambler mit sofortiger Wirkung aus. Außerdem spendet sie eine Million Pfund.

"Football stands together" - Botschaft vor dem Spiel zwischen Tottenham und Everton in der Premier League am Montag. IMAGO/Colorsport

Darauf einigten sich alle 20 Premier-League-Klubs bei ihrem Treffen am Dienstag - laut BBC brauchten sie dafür nur 15 Minuten. Die Millionenspende soll an das "Disasters Emergency Committee (DEC)" gehen und den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zugute kommen. Auch der englische Verband setzte ihren TV-Vertrag mit Russland Medienberichten zufolge aus. Das FA-Cup-Viertelfinale (19./20. März) wird demnach nicht in Russland übertragen.

Während auch die Ligue 1 ihre Übertragung in Russland unterbrochen hat, wählte die Bundesliga einen anderen Weg. Am vergangenen Donnerstag hatte die DFL zum weiterhin laufenden Vertrag mit dem russischen Sender Match TV erklärt, "zunächst auf eine außerordentliche Kündigung des Vertrags" zu verzichten, "damit die Antikriegs-Aufrufe und Friedensappelle aus den deutschen Stadien auch weiter die russische Bevölkerung erreichen."

Voraussetzung dafür sei, "dass Match TV am kommenden Spieltag und darüber hinaus das von der DFL zur Verfügung gestellte Basissignal unverändert sendet - inklusive Ukraine-bezogener Botschaften von Liga, Spielern, Klubs und Fans".