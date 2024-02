Premier League: Tor-Rekord eingestellt - und weitere Bestmarken könnten fallen

Spektakel in der Premier League: Am 23. Spieltag fielen in England in allen Spielen zusammengerechnet 45 Treffer - mehr gab es in dem aktuellen Ligaformat mit 20 Mannschaften noch nie. Am Ende der Saison könnten weitere Rekorde stehen.

Sorgte mit seinem Dreierpack am Montag für einen Premier-League-Rekord: Phil Foden. IMAGO/News Images