Premier-League-Spielplan: Hürzeler startet auswärts, Aufsteiger Ipswich im Pech

Die Premier League hat den Terminkalender für die Saison 2024/25 veröffentlicht. Auf den FC Arsenal kommt ein knackiges Auftaktprogramm zu, Fabian Hürzeler steigt an der Merseyside ein.

Nicht der Meister eröffnet am 16. August, einem Freitagabend, die neue Premier-League-Saison. Sondern Pokalsieger Manchester United, das im Old Trafford den FC Fulham empfängt. Voraussichtlich noch immer mit Trainer Erik ten Hag. Stadtrivale City mit Pep Guardiola hingegen ist am 1. Spieltag sonntags und gleich auswärts gefordert - bei Europapokal-Teilnehmer FC Chelsea, das nun von Enzo Maresca betreut wird.

Auch der FC Liverpool geht nach neun Jahren Jürgen Klopp bekanntlich mit einem neuen Cheftrainer ins Rennen - für Arne Slot könnte der Auftakt kniffliger sein. Die Reds steigen mit einem Gastspiel bei Aufsteiger Ipswich Town ein, der am zweiten Spieltag dann auf Meister ManCity trifft. Ein enorm harter Einstieg.

Für Arsenal wird's knackig

Bei Slots Heim-Debüt eine Woche später ist der FC Brentford an der Anfield Road zu Gast, am dritten Spieltag geht's dann schon zu ManUnited. Das schwierigste Auftaktprogramm der drei Titelkandidaten aus der abgelaufenen Saison kommt jedoch auf den FC Arsenal zu.

Nach dem noch verträglichen Einstand zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers müssen die Gunners bei Champions-League-Teilnehmer Aston Villa ran, es folgt das Heimspiel gegen Fabian Hürzelers Brighton (am 1. Spieltag beim FC Everton). Am 4. Spieltag geht es für den Vizemeister unter der Leitung von Mikel Arteta im North London Derby zu den Spurs, am 5. Spieltag gleich im Topduell zu Manchester City (21./22. September).

Die Skyblues müssen später am 1. oder 2. Februar (24. Spieltag) im Emirates antreten. Die Duelle Liverpool gegen ManCity finden am 13. Spieltag (30. November oder 1. Dezember in Liverpool) und am 26. Spieltag (22. oder 23. Februar in Manchester) statt. Nach möglichen Vorentscheidungen im Meisterrennen riecht das nicht.