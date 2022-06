Premier-League-Spielplan 2022/23: Liverpool startet bei Aufsteiger

Noch vor der Bundesliga hat die Premier League ihren Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Für den FC Liverpool geht es zur Mittagszeit bei einem Aufsteiger los.

Jürgen Klopp hat in seiner Premier-League-Trainerkarriere noch nie am 1. Spieltag verloren, das soll sich auch 2022/23 nicht ändern. Am Samstag, 6. August (13.30 Uhr), gastiert der FC Liverpool zum Auftakt beim FC Fulham, der souverän den direkten Wiederaufstieg feierte. Mit Fabio Carvalho trägt ein Schlüsselspieler der Londoner künftig das Trikot der Reds.

Manchester City um Erling Haaland startet seine erneute Mission Titelverteidigung am Sonntag, 7. August (17.30 Uhr), bei Europa-League-Halbfinalist West Ham, Rekordmeister Manchester United mit dem neuen Trainer Erik ten Hag zweieinhalb Stunden vorher zuhause gegen Brighton. Thomas Tuchel und der FC Chelsea bekommen es im ersten Samstagabendspiel (6. August, 18.30 Uhr) auswärts mit dem FC Everton zu tun.

Nottingham startet in Newcastle - Arsenal eröffnet die Saison

Aufsteiger Nottingham Forest bestreitet sein erstes Erstligaspiel seit 1998/99 am Samstagnachmittag (6. August, 16 Uhr) in Newcastle, Bournemouth meldet sich parallel gegen Aston Villa in der Premier League zurück. Das Auftaktspiel der neuen Saison ist am Freitag, 5. August (21 Uhr), den Nachbarn Crystal Palace und Arsenal vorbehalten.

Vom 13. November bis zum 25. Dezember ist die Premier-League-Saison wegen der WM in Katar unterbrochen. Mit dem 17. Spieltag geht es danach weiter - am 26. Dezember, dem traditionellen Boxing Day. Der 38. und letzte Spieltag ist am 28. Mai 2023 vorgesehen. Am vorletzten Spieltag steht mit ManCity gegen Chelsea noch mal ein echtes Topspiel an.

Die lange Unterbrechung ist nicht die einzige Neuerung in der Premier League: Ab der neuen Saison dürfen die Trainer auch in Englands Topliga fünfmal pro Partie wechseln.

Der Premier-League-Spielplan 2022/23 zum Durchklicken