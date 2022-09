Premier League sagt weitere Spiele ab

Der ohnehin enge Terminkalender in der Premier League wird nach dem Tod von Königin Elizabeth II. weiter durcheinandergewirbelt. Nach der Absage des 7. Spieltages fallen am kommenden Wochenende weitere Spiele aus.

Wie am Montag bekanntgegeben wurde, sind insgesamt drei Spiele betroffen. Die Partien zwischen Chelsea und Liverpool, Manchester United gegen Leeds United und Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace fallen am 8. Spieltag aus. Die restlichen Spiele sollen indes am kommenden Wochenende wieder stattfinden.

Premier League Der 8. Spieltag

Hintergrund der Absage ist der immense personelle Aufwand der Polizei rund um das Staatsbegräbnis (19. September) für die verstorbene Königin. Es habe ausführliche Beratungen gegeben, letztlich hätten die Behörden aber keine andere Wahl gehabt, als die Spiele abzusagen, heißt es in einem Statement der Liga.

Bereits am Montag hatte die UEFA das für Donnerstag vorgesehene Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem Londoner Team des FC Arsenal und der PSV Eindhoven aufgrund fehlender Polizisten absagen müssen.

Neuterminierungen für die Partien gibt es aktuell noch nicht.