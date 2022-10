Premier-League-Profi Mwepu muss Karriere mit 24 Jahren beenden

Mittelfeldspieler Enock Mwepu muss mit nur 24 Jahren seine Karriere beenden. Das vermeldete Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion am Montag.

Schlimme Nachricht für Enock Mwepu: Der Premier-League-Profi muss seine Karriere im Alter von erst 24 Jahren aufgrund einer erblichen Herzerkrankung beenden. Das vermeldete sein aktueller Klub Brighton & Hove Albion am Montagvormittag.

"Die Krankheit, die sich im Laufe der Zeit verschlimmern kann, würde Enock einem extrem hohen Risiko aussetzen, einen potenziell tödlichen Herzinfarkt zu erleiden, wenn er weiterhin Leistungsfußball spielen würde", heißt es in der Klubmitteilung. "Wir sind alle am Boden zerstört", sagte Vereinschef Tony Bloom. "Er und seine Familie haben ein paar traumatische Wochen hinter sich. Als Klub werden wir ihm all die Liebe, Hilfe und Unterstützung geben, die wir ihm geben können, damit er sich vollständig erholt und dann über die nächsten Schritte in seinem Leben entscheidet."

Der Mittelfeldakteur aus Sambia (24 Länderspiele) war im Sommer 2021 für kolportierte 23 Millionen Euro von RB Salzburg zu Brighton in die Premier League gewechselt, in der er seitdem 24 Mal zum Einsatz kam. Davor hatte er mit Österreichs Ligaprimus vier Meistertitel und drei Cupsiege gefeiert. Sein Vertrag in Brighton wäre noch bis Sommer 2025 gelaufen.

"Dies ist nicht das Ende meines Engagements für den Fußball"

"Es ist ein schwerer Schlag für Enock, aber er muss seine Gesundheit und seine Familie an die erste Stelle setzen", wird Adam Brett, Leiter der Abteilung Medizin und Leistung bei Brighton, zitiert. "Das ist die richtige Entscheidung. So schwer es ihm auch fällt, den Sport aufzugeben, den er liebt."

Dem Klub zufolge war Mwepu während der Länderspielpause auf dem Flug nach Sambia erkrankt und nach einem Krankenhausaufenthalt in Mali für weitere Herztests nach Brighton zurückgekehrt. Dabei habe sich gezeigt, dass seiner Krankheit eine erbliche Herzerkrankung zugrunde liegt, "die sich erst später im Leben manifestiert und zuvor bei den regelmäßigen Herzuntersuchungen nicht erkannt wurde".

"Manche Träume gehen zu Ende, und so gebe ich mit Bedauern bekannt, dass ich meine Fußballschuhe aufgrund eines ärztlichen Gutachtens an den Nagel hängen muss", heißt es in einem Statement von Mwepu selbst. "Dies ist jedoch nicht das Ende meines Engagements für den Fußball. Ich habe vor, mich weiterhin in irgendeiner Form zu engagieren."