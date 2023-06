Premier League lehnt offenbar Chelsea-Trikotsponsor ab

Der FC Chelsea sucht noch einen Trikotsponsor für die neue Saison, der Topfavorit bekam aber offenbar kein grünes Licht der Liga. Doch auch der mögliche Plan B ist pikant.

Der Spielplan der neuen Premier-League-Saison ist bereits veröffentlicht, doch derzeit ist völlig unklar, mit welchem Trikotsponsor der FC Chelsea am 13. August den FC Liverpool an der Stamford Bridge empfängt. Seit klar ist, dass der Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter "Three" zum 30. Juni ausläuft, wird ein Nachfolger gesucht - doch nun gab es offenbar eine unerwartete Hürde.

Wie "The Athletic" und andere englische Medien berichten, hat die Premier League Chelsea die Erlaubnis verweigert, einen Vertrag mit "Paramount Plus" abzuschließen, mit dem die Gespräche angeblich schon weit fortgeschritten waren. Der Grund: Die Liga soll befürchten haben, dass ein Deal zu Problemen mit ihren Fernsehpartnern geführt hätte.

"Paramount Plus", ein US-amerikanischer Streamingdienst, dessen Schriftzug im Champions-League-Finale die Brust von Inter Mailand zierte, zeigt zwar in Großbritannien keinen Live-Fußball, hält in den USA aber etwa die Rechte an der Champions League oder der Serie A. Auf der Insel heißen die Premier-League-Partner "Sky Sports", "BT Sport" und "Amazon Prime", in den USA überträgt "NBC Sports" die Spiele aus dem englischen Oberhaus.

Wird sich Chelsea mit einem Glücksspielunternehmen einig?

Laut "Daily Mail" reagierte Chelsea "sehr überrascht" auf das Veto der Premier League, zumal offenbar eine beträchtliche Summe im Raum stand. Nun müssen die Blues, die in der vergangenen Saison trotz horrender Ausgaben auf dem Transfermarkt nur Tabellenzwölfter geworden waren und auf Einnahmen angewiesen sind, umplanen.

Im Raum steht, dass nun weitere Verhandlungen mit dem Glücksspielunternehmen "Stake.com" laufen, das bereits zahlreiche andere Klubs prominent sponsert, unter anderem den FC Everton und den FC Watford. Das Problem: Bereits nach der Saison 2025/26 sind Trikotsponsoren aus der Glücksspielbranche in der Premier League verboten. Spätestens dann müsste Chelsea seine Suche also von Neuem starten.