Premier-League-Klubs verweigern Abstellung: Fast 60 Spieler fehlen ihren Nationalteams

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie schickt eine Top-Liga einheitlich keine Spieler zu ihren Nationalmannschaften. Die Premier League beschloss, keine Spieler für die kommenden Länderspiele freizugeben.

Nachdem der ägyptische Verband bereits am Montag bestätigte, dass Mohamed Salah nicht an den kommenden WM-Quali-Spielen teilnehmen wird, ließ die höchste englische Fußball-Liga am Dienstag verlauten, dass insgesamt fast 60 Spieler nicht für ihre Nationalmannschaften zur Verfügung stehen werden. Die Klubs haben "widerstrebend, aber einstimmig beschlossen", dass Spieler nicht für ihr Heimatland auflaufen werden, wenn die Partien in Ländern auf der "Roten Liste" der britischen Regierung stattfinden.

Die Spieler müssten den offiziellen Regelungen zufolge eine zehntägige Quarantäne einhalten und würden deshalb zwei Ligaspiele, die dritte Runde des League Cups und einen Spieltag eines UEFA-Wettbewerbs verpassen. Mit dem englischen Verband FA und mit der Regierung "wurden umfangreiche Gespräche geführt, um eine Lösung zu finden", hieß es weiter in dem Statement. "Aufgrund anhaltender Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit" wurde aber keine Ausnahme gewährt.