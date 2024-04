Premier League führt halbautomatische Abseitstechnologie ein

In der englischen Premier League kommt es in der kommenden Saison 2024/25 zu einer Neuerung. Die Liga führt eine halbautomatische Abseitstechnologie ein.

Am Donnerstag teilte die Premier League mit, dass "auf einer Aktionärsversammlung die Vereine einstimmig der Einführung der halbautomatischen Abseitstechnologie zugestimmt" haben. Der Etablierung jener Neuerung zur Saison 2024/25 steht nun nichts mehr im Wege.

Auch der Zeitpunkt soll schon grob feststehen. "Es wird erwartet, dass die Technologie nach einer der Länderspielpausen im Herbst einsatzbereit sein wird", heißt es in einem Statement. Die Nations League beginnt in der kommenden Saison am 5. September, die darauffolgende Länderspielpause startet am 7. Oktober.

"Verbessertes Erlebnis für die Fans"

Von der neuen Technik verspricht sich die Premier League viel. "Die Technologie ermöglicht eine schnellere und konsistente Platzierung der virtuellen Abseitslinie auf der Grundlage der optischen Spielerverfolgung und erzeugt hochwertige Übertragungsgrafiken, um ein verbessertes Stadion- und Übertragungserlebnis für die Fans zu gewährleisten", so das Ziel der Liga, die sich dadurch auch schnellere VAR-Entscheidungen erhofft.

Ein Pionier in dieser Sache ist die Premier League aber nicht, jene Technologie wurde bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar eingeführt. Die italienische Serie A zog kurz darauf nach, etablierte die Neuerung ab Januar 2023. Auch in der Champions League wird die halbautomatische Abseitserkennung schon verwendet. Ob künftig auch die Bundesliga über solch eine Einführung nachdenkt, bleibt abzuwarten.