"Prekäre Situation" in Zwickau: Kaum Handlungsspielraum für Transfers

Tabellenletzter, keine Mittel für qualitative Verstärkungen: Beim FSV Zwickau herrscht vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend Alarmstimmung.

Ein leicht gequältes Lächeln huschte über das Gesicht von Sportdirektor Robin Lenk, als er nach dem jüngsten Heimspiel gegen den Greifswalder FC, an dessen Ende der FSV Zwickau auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war, auf potentielle Wintertransfers angesprochen wurde. "Ich bin letzte Woche in Tschechien gewesen, weil ich nach alle Richtungen schaue, wo Verstärkung herzubekommen ist und ich bin auch in den nächsten Tagen wieder unterwegs. Sichten ist das eine, die Bereitstellung der finanziellen Mittel das andere", stößt Lenk zum Kern des Problems vor, wieso ihm nahezu die Hände gebunden sind.

Es ist schlichtweg kein Geld vorhanden. Wie genau es um die Finanzen beim Drittliga-Absteiger bestellt ist, werden die Mitglieder auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend erfahren. "Ohne dem vorzugreifen, wird dem ein oder anderen dann nochmal deutlich, in welch prekärer Situation wir uns befinden", sagt Lenk. Damit ergibt sich zumindest ein Stimmungsbild, denn mehr lässt der Verein nicht nach außen. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Vorfeld der Mitgliederversammlung keine Informationen an Dritte herausgeben. Zunächst sollen die Mitglieder und Sponsoren als Herzstück unseres Vereins mit Informationen versorgt werden, so schreibt es auch unsere Satzung vor", erklärt André Beuchold, Vorstand für Finanzen und übergangsweise kaufmännischer Geschäftsführer bei den Westsachsen auf Nachfrage.

Auf der Tagesordnung ganz oben und auch ein Kernpunkt bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung ist die Zukunft der Spielbetriebsgesellschaft mbH. So beinhaltet Punkt sieben die "Beschlussfassung über ein Veräußerungsverbot an Anteilen der Tochtergesellschaft FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH bis zur wirksamen Satzungsänderung auf der ordentlichen Mitgliederversammlung 2024". Im Januar 2020 hatte der Verein die Ausgliederung der Profis aus dem eingetragenen Verein beschlossen, um dadurch Investoren ins Boot zu holen und den Verein dauerhaft in der 3. Liga etablieren zu können, mit Perspektive 2. Bundesliga.

Zahlungskräftige Geldgeber fanden sich nicht und die einzige wirklich spruchreife Offerte eines türkischen Geschäftsmannes wurde im Mai dieses Jahres in letzter Sekunde selbst ausgeschlagen, da sie als dubios eingeschätzt wurde. Der Status quo zum Investment in den FSV beantwortet Beuchold daher eindeutig: "Aktuell sind keine Anteile an der FSV Zwickau Spielbetriebs GmbH verkauft."