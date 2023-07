Preining siegt in Nürnberger Gluthitze

Bei ihrem Saisonhighlight auf dem Norisring erlebt die DTM bei zwei extrem hitzigen Rennen erneut zwei verschiedene Sieger. Aber auch Protestaktionen gegen Motorsport auf dem Stadtkurs.

Entweder knallt die Sonne - oder es schüttet, dass es die Kanaldeckel aus der Strecke drückt. Dazwischen macht es die DTM auf dem Norisring normalerweise nicht. Beim 80. Speedweekend auf dem Nürnberger Stadtkurs war diesmal wieder gnadenlose Hitze angesagt. 35 Grad draußen, fast das Doppelte in den Cockpits, forderten Piloten wie Autos aufs Härteste. Klima-Aktivisten sorgten zudem am Sonntag für eine heiße Wartezeit vor dem Start.

Nach den zwei Rennen am Dutzendteich vor wieder über 100.000 Zuschauern zeigt sich: Diese erste DTM-Saison unter Führung des ADAC wird so spannend und ausgeglichen wie lange nicht. Sechs verschiedene Sieger mit fünf verschiedenen Autoherstellern sind es jetzt nach erst sechs Rennen in dieser Saison. Von so viel Abwechslung kann die Formel 1 nur träumen.

Am Samstag hatte der amtierende Champion Sheldon van der Linde im Schubert-BMW seinen ersten Saisonsieg von der Pole Position aus eingefahren. Der Südafrikaner kam vor seinem Teamkollegen René Rast aus Minden und dem Norweger Dennis Olsen (Porsche) ins Ziel. "Unfassbar, ich war hier noch nie auf dem Podium", freute sich van der Linde hinterher, sagte aber auch: "Schade nur, dass ich nicht mit Kelvin feiern konnte." Sein Bruder hatte auf Platz 3 liegend kurz vor Schluss seinen Audi wegen Schaltproblemen in die Box fahren müssen.

Klima-Aktivisten stören

Am Sonntag hatte sich der Start zunächst verzögert, weil Klima-Aktivisten mit Transparenten auf der Start-Ziel-Geraden aufgetaucht waren. Schon vor dem Wochenende hatte es nahe der Strecke eine Protestdemonstration auf dem Fahrrad gegeben. Ob der Motorsport in dieser Form noch in die Zeit passt, wird nicht erst seit gestern und nicht nur unter Nürnberger Anwohnern diskutiert, die immer wieder über den Lärm von der Strecke ächzen.

Zwar wollen sich die diversen Rennserien in Zukunft nachhaltiger geben, die DTM setzt beispielsweise auf einen Kraftstoff, der zur Hälfte aus erneuerbaren Komponenten besteht. Doch vielen Gegnern reicht das noch lange nicht. Ein Rennen der Formel E war Anfang Mai in Berlin wegen Klebe-Aktionen sogar kurzzeitig gestoppt worden.

Nach einer Viertelstunde Wartezeit hielt Ex-Fußballprofi Thoms Helmer dann aber doch das Schild "Start your Engines" hoch. Sheldon van der Linde musste mit 20 Kilogramm Erfolgsballast wegen seines Sieges vom Vortag auf die Strecke gehen und konnte schon bald nicht mit Polesitter Rast mithalten, der zunächst allen davonfuhr.

Preining trumpft mit hartem Manöver auf

Aber der dreimalige DTM-Meister kam letztlich doch nicht als Sieger ins Ziel, weil Porsche-Pilot Thomas Preining erst immer mehr aufholte und sich dann mit einem harten Manöver in der Grundigkehre an Rast vorbei an die Spitze zwängte. Wie im Vorjahr gewann der Österreicher damit den Sonntag auf dem Stadtkurs in Nürnberg, das Podium komplettierten Rast und Sheldon van der Linde.

Und auch in der Fahrerwertung liegt Preining vom Team Manthey in Front, mit nun 88 Punkten vor Sheldon van der Linde (78) und Audi-Pilot Ricardo Feller (61). Anfang August geht das Titelrennen der DTM dann auf dem Nürburgring in die nächsten Runden.