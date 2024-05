Prass zollt Rapid Respekt: "Sie waren heute spielerisch das bessere Team"

Der SK Rapid und der SK Sturm haben sich einen Fight auf Augenhöhe geliefert. Am Ende waren die Gastgeber dem Sieg einen Tick näher. Das erkannte auch Sturms Alexander Prass nach Abpfiff an. Der Punkt hilft aber keinem der beiden Klubs so richtig. Sturm verpasst den Sprung an die Tabellenspitze, auch Rapid kommt nicht vom Fleck.

Alexander Prass (r.) erzielte den Ausgleich für Sturm. GEPA pictures