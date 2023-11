Prass' Prozess: "Das Ziel bleibt ein Wechsel ins Ausland"

Nach seinem geplatzten Wechsel im Sommer hat Alexander Prass seinen Vertrag bei Sturm Graz bis 2026 verlängert. Das Ziel des 22-Jährigen bleibt dennoch ein Transfer ins Ausland, wie sein Berater Maximilian Hagmayr gegenüber dem kicker klarstellt.

Eigentlich hatte man sich bei Sturm Graz im abgelaufenen Transfersommer bereits mit einem Abschied von Alexander Prass angefreundet. Doch der Wechsel des 22-jährigen Mittelfeldmotors zum französischen Erstligisten Lorient platzte in letzter Minute aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen hinsichtlich der Zahlungsziele doch noch. Nun, rund drei Monate später, hat Prass seinen Vertrag beim amtierenden Cup-Sieger vorzeitig bis 2026 verlängert.

Dass Prass dieses Arbeitspapier tatsächlich erfüllen wird, scheint angesichts seiner starken Entwicklung aber unrealistisch. "Der neue Vertrag ist eine Wertschätzung für seine Leistungen. Das Ziel bleibt aber ein Wechsel ins Ausland", stellt sein Berater Maximilian Hagmayr gegenüber dem kicker klar. "Dafür müssen alle Parameter - allen voran natürlich die sportlichen - passen." Ob Prass' neuer Vertrag bei Sturm eine Ausstiegsklausel enthält, ist öffentlich nicht bekannt. Diese dürfte allerdings nur eine Frage der Höhe sein. Beim Deal mit Lorient war eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro im Raum gestanden.

Prass: "Ein Wahnsinn, was in dieser kurzen Zeit alles passiert ist"

Zuletzt lief Prass gegen Belgien und Aserbaidschan auch zweimal für das österreichische A-Nationalteam auf, beim 1:0-Sieg in Baku feierte er sogar sein Startelfdebüt für Österreich. "Es ist wirklich ein Wahnsinn, was in dieser kurzen Zeit alles passiert ist", blickte der Mittelfeldmann in einem Gespräch auf der Vereinshomepage auf seine bisherige Zeit in Graz zurück. "Ich denke, dass meine Entwicklung eindeutig in die richtige Richtung geht. Es fehlt zwar noch sehr viel, aber ich gebe mein Bestes, um das Maximum aus mir herauszuholen. Ich habe mich immer Stück für Stück verbessert und dieser Prozess ist noch lange nicht zu Ende."

Dieser Prozess soll Prass schon bald in eine der Top-5-Ligen Europas führen. Einen Mangel an Interesse ausländischer Vereine dürfte es nicht geben, wusste der 22-Jährige im Sturm-Trikot in der laufenden Saison doch auch auf internationaler Bühne zu überzeugen. In der Europa League stand Prass bislang in allen vier Spielen in der Startelf, beim 2:2-Unentschieden gegen Atalanta Bergamo erzielte er den zwischenzeitlichen Führungstreffer zum 1:0.

Am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) würde Sturm im Heimspiel gegen Rakow Tschenstochau bereits mit einem Unentschieden das erste europäische Überwintern seit über 20 Jahren (Saison 2000/2001) fixieren. Es wäre dies ein gutes Argument auf Seiten der Steirer, um Prass zumindest ein weiteres halbes Jahr an der Mur halten zu können.