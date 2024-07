Prass: Auf dem Weg zu Österreichs Bundesliga-Rekordspieler bei der EURO

3. Ümit Korkmaz (3 Spiele, 201 Min.)

"Ü-Ü-Ü" - Ümit Korkmaz war der Publikumsliebling und Überflieger der EURO 2008. Im ersten Spiel gegen Kroatien noch Joker, wirbelte der Rapidler in den anderen zwei Partien von Beginn an. Seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt hatte er da schon in der Tasche. GEPA pictures