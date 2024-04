Prass: "Am Ende liegt es an uns, wie wir mit Niederlagen und Erfolg umgehen"

Endspurt im Kampf um die Meisterschaft und das Cupfinale vor der Brust: Für Sturm Graz stehen wichtige Tage an. Mittelfeldmotor Alexander Prass spricht im kicker-Interview unter anderem über das bevorstehende Duell mit Salzburg und die Bedeutung der Fans.

Aufregende Tage bei Sturm Graz: Nachdem die Steirer am Mittwoch die Tabellenführung übernahmen, kommt es am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Duell mit Serienmeister Red Bull Salzburg. Nur drei Tage später steht dann schon das Cupfinale gegen Rapid an.

Stammkraft Alexander Prass nahm sich für den kicker Zeit und spricht im Interview unter anderem über das anstehende Duell mit Salzburg, den Meisterschaftskampf und die Entwicklung von Sturm Graz.

Herr Prass, erst am Mittwoch übernahm Sturm die Tabellenführung, am Sonntag kommt es schon zum Topspiel gegen Salzburg. Wie ist die Stimmung im Team?

Natürlich haben wir eine gute Stimmung im Team. Wir haben erfolgreiche Spiele in der letzten Zeit gehabt. Wir sind positiv aufgeregt, würde ich sagen, haben eine gute Spannung, einen guten Fokus und wollen mit dem Selbstvertrauen, das wir tanken konnten, in das Spiel gegen Salzburg gehen.

Welches Spiel erwarten Sie?

Wie immer ein sehr umkämpftes Spiel, ein Spiel, in dem es hin und her geht und viele Zweikämpfe gibt. Es wird wahrscheinlich eine sehr intensive Partie und sicher sehr eng sein.

Läuft in der Vorbereitung etwas anders?

Nein, wir haben jetzt erst gegen Rapid gespielt und den Fokus natürlich auf die Regeneration legen müssen. Aber ab Freitag war dann volle Konzentration auf das kommende Spiel angesagt. Wir kennen Salzburg, wir kennen die Mannschaft, von dem her braucht es dann noch gewisse Details zum Einstellen. Aber größtenteils wissen wir, was uns erwartet.

Vor dem Spiel gegen Rapid gab es den Vorwurf, dass Sturm einen "Spion" zum Training der Hütteldorfer geschickt haben soll, worüber sich Trainer Christian Ilzer echauffierte. Wurde das im Team in irgendeiner Form thematisiert?

Nein, das ist uns Spielern eigentlich komplett egal. Ich weiß nicht, ob es sein muss, dass man medial irgendeine Stimmung machen muss, aber an uns ist das vorbeigegangen und wir haben davon auch nicht wirklich etwas gewusst.

Also taktisches Geplänkel aus Ihrer Sicht?

Das weiß ich nicht und will ich nicht bewerten.

Sie sind seit Sommer 2021 bei Sturm Graz. In dieser Zeit entwickelte sich der Verein zum ernsthaften Konkurrenten für Salzburg. Wie ist diese Entwicklung, auch mental, aus Ihrer Sicht vonstatten gegangen?

Puh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass wir einfach immer wieder gesehen haben, dass wir in den direkten Duellen mithalten und sie auch schlagen können. Aber was einfach gefehlt hat, war, dass wir das über eine ganze Saison halten können und bis zum Ende dranbleiben. In dieser Saison ist das nun der Fall. Jetzt haben wir es geschafft, vorbeizuziehen. Es sind aber noch vier Ligaspiele zu gehen, von dem her kann noch alles passieren.

Würden Sie sagen, dass die Mannschaft an Stabilität gewonnen hat?

Ich weiß nicht, ob es Stabilität ist. Ich glaube, dass es irgendwo Erfahrung ist, die man gemeinsam als Team gewinnt und auch Situationen, die man dann einfach schon kennt und deshalb besser handeln kann.

Nach der Niederlage gegen Salzburg Ende März hatte Sturm fünf Punkte Rückstand auf Salzburg, vier Tage später gab es im Cup-Halbfinale die eindrucksvolle Revanche. Die Mannschaft wirkt mental sehr gefestigt. Ist das ein Verdienst von Christian Ilzer?

Ja, sicher hat der Trainer etwas damit zu tun. Er stellt uns richtig ein und findet oft die richtigen Worte. Aber ich glaube, am Ende liegt es doch auch an uns, wie wir mit Niederlagen, aber auch mit Erfolg umgehen und dass wir das richtig einschätzen können. Das schaffen wir sehr gut.

Nach dem Hartberg-Spiel haben sie uns von etwa drei Metern Entfernung angebrüllt: "Wir werden Meister!" Prass über die Sturm-Fans

Die Unterstützung von den Rängen ist in Graz enorm groß. Welche Rolle spielen die Fans in dieser entscheidenden Phase?

Eine brutal wichtige Rolle. Nach dem Hartberg-Spiel haben sie uns von etwa drei Metern Entfernung angebrüllt: "Wir werden Meister!". Dann schwenkt das natürlich auch auf die Mannschaft über und der Glaube wird immer stärker.

Mitten im Meisterschaftskampf steht am Mittwoch das Cupfinale gegen Rapid an, auch die Europameisterschaft im Sommer ist Thema für Sie. Wie schwierig ist es gerade, den Fokus zu halten?

Ich glaube, es war selten in der Saison einfacher, den Fokus zu halten, denn du darfst einfach nur an das nächste Spiel denken - das muss der Fokus sein. Du hast nicht viel Zeit zum Nachdenken - du spielst, regenerierst und spielst wieder. Also es gibt immer nur den Fokus auf das aktuelle Spiel, dann ist dieses Spiel vorbei und dann liegt der Fokus wieder auf dem nächsten Spiel. Von dem her ist kein Platz für irgendetwas anderes.