Prasnikar: "Ein Blick auf die Tabelle reicht"

Bevor es in die Länderspielpause geht, steht in der Frauen-Bundesliga noch ein Topspiel auf dem Programm. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es zum FC Bayern. "Wir sind jetzt bereit", sagte Lara Prasnikar.

Der Re-Start nach der Winterpause ist mit dem 1:0 in Meppen geglückt, "auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt unsere Dominanz im Spiel widerspiegelt", wie Lara Prasnikar anmerkte. "Am Ende zählt der Sieg", so die Siegtorschützin, die mit ihrem sechsten Treffer in der Torjägerinnen-Liste mit Lea Schüller auf Platz vier gleichgezogen ist.

"Chancen hatten wir durchaus, wir müssen aber in der nächsten Woche an unserer Effektivität arbeiten, wenn es in Richtung München geht", sagte Prasnikar, die nun mit Blick auf die Partie beim FC Bayern am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bei "dfb.de" nachlegte. "Wir sind jetzt bereit, um die Münchnerinnen herauszufordern", sagte die 24-Jährige.

Nachdem das Spiel des FCB bei Turbine Potsdam ausgefallen war, konnte die SGE mit dem Dreier in Meppen auf Platz zwei vorbeiziehen. Den gilt es nun, im Verfolgerduell in München zu verteidigen. "Ein Blick auf die Tabelle reicht, um die Bedeutung des Spiels zu erkennen", meinte die Angreiferin. Frankfurt habe sich seit dem Spiel beim SVM "intensiv auf die Bayern vorbereitet. Jetzt fahren wir nach München, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen", gibt Prasnikar die Richtung vor.

Wolfsburg ist mit sieben Punkte mehr auf dem Konto schon enteilt, einen Champions-League-Platz haben die Frankfurterinnen aber fest im Fokus. Nur gegen den VfL gab es bislang eine Niederlage, und das gleich mit 0:5. "Da hatten wir leider einen schlechten Tag. Ansonsten waren wir immer da und haben geliefert." Auch im Hinspiel gegen den FC Bayern, als in einem umkämpften Eröffnungsspiel vor der Rekordkulisse von 23.200 Zuschauern letztlich ein torloses Unentschieden gab.

Dr. Riem Hussein pfeift das Verfolgerduell

Pfeifen wird das Spiel FIFA-Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein aus Bad Harzburg, wie der DFB am Donnerstag mitteilte.