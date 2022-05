"Praktisch ausgeschlossen": Alaba fällt im Rückspiel gegen ManCity wohl aus

David Alaba wird Real Madrids Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City vermutlich verletzungsbedingt verpassen.

Der Österreicher war beim rasanten 3:4 im Hinspiel verletzt ausgewechselt worden und stand auch am Wochenende beim 4:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona, der den 35. spanischen Meistertitel sicherte, nicht zur Verfügung.

Wie spanische Medien, allen voran die Fachblätter Marca und AS, berichten, berief Cheftrainer Carlo Ancelotti den 29-Jährigen auch nicht in die Trainingsgruppe, die am Montag die Vorbereitung für das ManCity-Spiel am Mittwoch aufnahm. Er sei für die Partie damit "praktisch ausgeschlossen" worden. Welche Verletzung Alaba erlitten hat, ist nicht bekannt. An den Meister-Feierlichkeiten nahm der Nationalspieler allerdings ausgelassen teil.

Den ehemaligen Bayern-Profi könnte Nacho ersetzen, der Alabas Platz bereits im Hinspiel zu Beginn des zweiten Hälfte eingenommen hatte. Der Ausfall des Verteidigers trifft die Königlichen trotzdem, Alaba verbuchte in dieser Saison nach Torhüter Thibaut Courtois und Abwehrmann Eder Militao die meisten Spielminuten.