Praktisch alternativlos für Löwen und Adler: Die Saison von Juri Knorr in Zahlen

TINA als Abkürzung für "There is no alternative" heißt es im englischen gerne, auf deutsch einfach nur alternativlos. Genau das ist Spielmacher Juri Knorr in seinen Mannschaften - ob bei den Rhein-Neckar Löwen oder auch bei der Deutschen Nationalmannschaft. Der noch 23-Jährige spult ein großes Pensum ab, handball-world wirft einen Blick auf die aktuellen Zahlen des Regisseurs.

Juri Knorr spult ein anspruchsvolles Programm ab. IMAGO/foto2press