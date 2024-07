Pragmatiker Koeman: Der "Clown" schickt sich an, die Kritiker zu zähmen

"Für die ganze Nation ist es etwas Besonderes": Ronald Koeman steht mit den Niederlanden im EM-Halbfinale am Mittwochabend gegen England - trotz der Kritik, die auf den Bondscoach eingeprasselt ist. Nun wandelt der 61-Jährige auf den Spuren von Berti Vogts.

Kritik, davon musste Ronald Koeman in seiner Trainerkarriere schon ganz schön viel einstecken. Auch persönliche Anfeindungen. "Er hat das Team in fünf Monaten zerstört", hatte einst Betis-Ikone Joaquin erklärt, damals beim FC Valencia unter Vertrag und mit Koeman fast abgestiegen. Der Spanier nannte den Niederländer einen "schlechten Trainer und eine schlechte Person", den er nicht einmal als Zeugwart nehmen würde. In die gleiche Kerbe stieß Roberto Soldado, der in Diensten von Granada mit dem damaligen Barcelona-Coach aneinandergeriet und Koeman als "Clown" bezeichnete, dem die Demut fehlt.

Doch der einst als "Clown" verspottete Bondscoach schickt sich nun an, sein Heimatland zum EM-Titel zu führen und damit das zu schaffen, was vor ihm nur Berti Vogts mit Deutschland bisher gelang: als Spieler und als Trainer Europameister zu werden.

Danach sah es nach der Gruppenphase nicht aus, als der als Pragmatiker verschriene Bondscoach mit seinem Team alles andere als zu überzeugen wusste und die anfangs erwartungsfrohe EM-Stimmung in den Niederlanden auf den Nullpunkt zurückfuhr. Dem mühsamem 2:1 gegen Polen, das ohne Robert Lewandowski agierte, folgte eine müde Nullnummer (das erste 0:0 der EM 2024) gegen Frankreich, das ebenfalls auf seinen Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten musste. Noch weniger Anklang in der Heimat fand dann das abschließende 2:3 in Berlin gegen Österreich, das der enttäuschenden Gruppenphase mit Rang drei hinter Österreich und Frankreich die Krone aufsetzte.

"Nach all der Kritik mussten wir hart mit uns ins Gericht gehen", äußerte sich Koeman danach, viele Niederländer hatten den 61-Jährigen gedanklich wohl schon gefeuert - den Europameister von 1988. Koeman wird ständig hinterfragt, wie schon beim FC Barcelona 2020 und 2021, für das er als Spieler 1992 im Champions-League-Finale gegen Sampdoria Genua in der Verlängerung das Tor das Tages markiert hatte, nach 15 Monaten als Trainer aber wieder gehen musste.

Aber die Mission ist noch nicht vorbei. Ronald Koeman

Bei den Katalanen ist es wie bei Oranje - es zählen nicht nur die Ergebnisse, auch das Wie spielt eine große Rolle. Schön und dominant soll der Fußball sein. Das war in der Gruppenphase bei der Elftal nicht der Fall. "Wenn wir so weitermachen, haben wir hier nichts mehr zu suchen", erklärte Kapitän Virgil van Dijk vor dem Achtelfinale gegen Underdog Rumänien unverblümt, forderte Veränderungen und unterstrich, dass es "nicht den einen Schuldigen" gibt. Also nicht nur Koeman.

Das 3:0 gegen die Rumänen im Achtelfinale ließ nicht nur den Bondscoach auf- und durchatmen. Es folgte dann das letztlich glückliche 2:1 im Viertelfinale gegen die Türkei. "Wir hatten ein großes Herz. Manchmal werden wir dafür kritisiert, dass wir das im Vergleich zu anderen Nationen nicht haben", ordnete Koeman den Sieg in einem lange zähen Spiel auf spielerisch dürftigem Niveau gegen die Türken ein.

Koeman, als Trainer und Typ nur schwer zu greifen, ist "stolz, dass wir das Halbfinale erreicht haben. Das hat niemand erwartet. Aber die Mission ist noch nicht vorbei." Geht es nach ihm, muss nur das Ergebnis stimmen, um die Kritiker zu zähmen. Pragmatisch halt.

Gute Erfahrungen mit England

Und am Ende historisch? Koeman fehlen jetzt noch zwei Erfolge, um auch als Trainer den EM-Titel zu holen. Mit Halbfinalgegner England hat er dabei gute Erfahrungen gemacht: Als Spieler 1988 mit einem 3:1 in der Vorrunde und bei der WM-Qualifikation 1993 mit einem 2:0, als Koeman traf und die Three Lions die WM in den USA verpassten. Als Bondscoach 2019, als Oranje in der Nations League England im Halbfinale nach Verlängerung 3:1 bezwang.