Der Sieger der Conference League wird in der kommenden Saison in Prag ermittelt. Das gab die UEFA am Dienstag bekannt. Die Partie wird am 7. Juni 2023 in der Eden Arena ausgetragen. Dort trägt normalerweise der tschechische Topklub Slavia seine Heimspiele aus.

Der Wettbewerb findet in der laufenden Saison zum ersten Mal statt, in diesem Jahr treffen die AS Rom und Feyenoord Rotterdam in der albanischen Hauptstadt Tirana aufeinander.