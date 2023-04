"Präziser Torabschluss": Ceka stürmt weiter für Magdeburg

Der Angreifer bleibt an Bord. Jason Ceka hat seinen Vertrag beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg verlängert.

Jason Ceka bleibt dem 1. FC Magdeburg treu. Der 22-Jährige spielt seit Sommer 2021 beim FCM und absolvierte in der laufenden Spielzeit 22 Punktspiele, wobei er drei Tore selbst erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete. Über die Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben.

Der Stürmer wurde bei Rot-Weiss Essen und beim FC Schalke 04 ausgebildet und kam in Magdeburg in der Aufstiegssaison auf 36 Drittligaeinsätze (elf Tore, sieben Assists).

"Gute Offensivaktionen und präziser Torabschluss"

"Jason hat in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man über den Zwischenschritt 3. Liga sehr rasch in der 2. Bundesliga ankommen kann. Es ist eine logische Konsequenz, mit uns den weiteren Weg zu gehen", wird FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork auf der Vereinswebsite zitiert. "Er hat noch viel Potenzial. Insbesondere seine Stärken mit guten Offensivaktionen und einem präzisen Torabschluss tun unserem Spiel gut. Wir werden noch viel Freude an ihm haben."

"Es freut mich, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortführen können", sagt Trainer Christian Titz. "Jason ist ein junger Spieler, den wir vom FC Schalke 04 II geholt haben und der sich bei uns sehr gut entwickelt hat. Er ist ein Spieler, der seine offensiven Stärken enorm einbringt."

Ceka selbst hat mit dem Zweitliga-Aufsteiger noch viel vor. "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung beim FCM. In Magdeburg fühle ich mich enorm wohl, konnte mich seit meinem Wechsel super entwickeln und der Mannschaft auf dem Platz helfen", sagt der Stürmer. "Das möchte ich auch in Zukunft fortsetzen und mit dem Verein weiterhin erfolgreich sein."

Big Points gegen Sandhausen?

Magdeburg ist derzeit Tabellen-Zwölfter, hat fünf Punkte Vorsprung auf den SSV Jahn Regensburg, der den Abstiegsrelegationsplatz 16 belegt. Am Samstag kann das Team von Trainer Titz vor eigenem Publikum gegen den Tabellenletzten SV Sandhausen (13 Uhr, LIVE! bei kicker) einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.