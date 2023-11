Präsidium vs. Ismaik-Seite: Wird Werner Sportgeschäftsführer der Löwen?

Schon seit geraumer Zeit arbeitet Christian Werner bei 1860 München "pro bono" mit und überzeugt durch sein Fachwissen. Wird er der neu Sportgeschäftsführer in Giesing?

Christian Werner stammt aus dem Ländle wie Marc-Nicolai Pfeifer. Der scheidende Finanzchef der Münchner Löwen hat den 42-Jährigen auch empfohlen. Seither überzeugt er die Gremien mit seinem Fachwissen. Doch es gab Unstimmigkeiten, wie er eingesetzt werden soll.

Die Investorenseite sah Werner als geeigneten Sportchef, ohne Geschäftsführerkompetenz, wie sie der im Juni ausgeschiedene Günther Gorenzel hatte, der inzwischen bei Austria Klagenfurt in Österreichs Bundesliga tätig ist.

Verträge laufen aus

Das Präsidium dagegen war sich anfangs komplett uneinig, träumte von einem großen Namen (Horst Heldt), ist nun dafür umso entschlossener, dem promovierten Sportwissenschaftler zum persönlichen Aufstieg zu verhelfen. Werner soll Sportgeschäftsführer werden - was wiederum die Ismaik-Seite nach kicker-Informationen ablehnt. Für den Fall, dass dies so bleibt, soll Werner über die 50+1-Regel in sein Amt gehoben werden und in die Geschäftsführung aufrücken.

Es zeichnet sich also ab, dass der Ex-Manager des Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg und ehemalige Chefscout von Waldhof Mannheim zum starken Mann in der Löwen-KGaA wird. Bis Juni 2024 würde er dies an Pfeifers Seite tun, der dann ausscheidet.

Nachvollziehbar wäre seine Beförderung in die Geschäftsführung des Traditionsvereins, der wichtige Weichen stellen muss: Verträge laufen aus, die Planung der Saison 2024/25 steht an.