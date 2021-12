Präsident Oke Göttlich beim FC St. Pauli wiedergewählt

Am Mittwochabend stand die Mitgliederversammlung des Zweitliga-Tabellenführers an. Unter anderem mit der Wahl des Präsidenten, bei der Oke Göttlich erneut den Zuspruch erhielt.

Neben dem gebürtigen Hamburger wurden auch seine angetretenen VizepräsidentInnen Christiane Hollander, Esin Rager, Carsten Höltkemeyer und Jochen Winand mit großer Mehrheit wiedergewählt

Der 46-Jährige ist seit 2014 Präsident der Hamburger und auch die kommenden vier Jahre im Amt. Er erhielt 258 Ja-Stimmen von 263 abgegebenen Stimmen - 277 Mitglieder waren anwesend.

In der Zeit unter Göttlich spielte der FC St. Pauli durchgehend in der zweiten Bundesliga. In der laufenden Saison läuft es für die Kiezkicker äußerst gut - sie grüßen nach 15. Spieltagen mit drei Punkten Vorsprung auf Darmstadt von der Tabellenspitze. In der Saison 2010/11 spielten sie letztmals in Deutschlands Beletage, stiegen allerdings direkt wieder ab.