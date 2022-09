Prämien, Aufgebote, Strafen und mehr: Fakten zur Champions League

Zum dritten Mal schon seit 2020 soll das Finale in Istanbul stattfinden. Ansonsten orientieren sich die Fakten für die Champions League an der Vorsaison. Das ändert sich erst 2024.

Jetzt aber - oder wieder nicht? 2020 sollte das Endspiel der Champions League in Istanbul stattfinden, doch die COVID-19-Krise erforderte eine ungewöhnliche Maßnahme: Die UEFA schuf kurzfristig ein Final 8 und vergab dieses nach Lissabon. 2021 war die türkische Metropole erneut nah dran, doch dann wurde sie von den britischen Behörden als Hochrisikogebiet eingestuft. Manchester City und Chelsea durften nicht einreisen und spielten stattdessen in Porto. 2022 war Sankt Petersburg erste Wahl - bis zum Ukraine-Krieg. Paris sprang ein. Und 2023? Ist wieder Istanbul an der Reihe, was dafür sorgt, dass das ursprünglich vorgesehene München erst 2025 eingeplant ist. 2024 darf Wembley jubeln, wenn zur Abwechslung mal etwas nach Plan verläuft?... Und sonst?

Wie in der Vorsaison darf sich "Prime Video" dienstags ein Spiel aussuchen und dieses exklusiv übertragen. Die anderen Partien der Gruppenphase laufen bei DAZN. Das Finale ist auch im ZDF zu sehen.

Prämien

2,032 Milliarden Euro schüttete die UEFA in der Vorsaison an die Teilnehmer aus - abzüglich 83,3 Millionen. Diese Summe wird den Vereinen jährlich bis 2024 proportional zu ihren Einnahmen abgezogen, um die Einbußen infolge der Pandemie zu kompensieren. Den Abzug noch nicht berücksichtigt, erhält jedes der 32 Teams ca. 15 Millionen als Startgeld, je 2,8 Millionen gibt es für einen Sieg in der Gruppenphase und 930.000 Euro pro Remis. Wer es ins Achtelfinale schafft, erhält 9,6 Millionen, Viertelfinalisten bekommen weitere 10,6 Millionen, Halbfinalisten 12,5 Millionen. An die Teilnehmer des Endspiels zahlt die UEFA jeweils 15,5 Millionen, der Sieger bekommt weitere 4,5 Millionen obendrauf. Die Teilnehmer am UEFA-Supercup erhalten später noch je 3,5 Millionen (plus eine Million für den Sieger).

Aufgebote

Jeder Verein darf 25 Spieler auf der Liste A melden. Mindestens zwei Plätze sind für Torhüter, acht Plätze für "local player" reserviert, von denen höchstens vier vom Verband ausgebildet sein dürfen. Ein "local player" muss zwischen seinem 15. und seinem 21. Geburtstag für drei vollständige Spielzeiten oder über einen Zeitraum von 36 Monaten bei seinem aktuellen Verein registriert gewesen sein. Auf der Liste B dürfen unbegrenzt viele Spieler eingetragen werden, mindestens aber ein Torwart, sofern in der Liste A nur zwei gemeldet sind. Für Teenies gibt es spezielle Regelungen, 16-jährige Spieler etwa können eingetragen werden, wenn sie in den zwei vorangegangenen Jahren ununterbrochen für den Verein spielberechtigt waren.

Winter-Transfers

Weiterhin können Anfang Februar bis zu drei Profis nachgemeldet werden, die bereits für andere Klubs im laufenden Wettbewerb gespielt haben. Die Anzahl von 25 Spielern darf jedoch nicht überschritten werden.

Strafen und Sperren

Nach der 3., 5. und 7. Gelben Karte gibt es jeweils ein Spiel Pause. Nach dem Viertelfinalrückspiel werden alle Gelben gelöscht, fürs Finale kann man also nur via Roter oder Gelb-Roter Karte gesperrt sein. Eine gute Sache: Im Endspiel wollen wir schließlich alle Stars auch auf dem Platz sehen.

Die Reform ab 2024

Die Champions League erfindet sich neu. Ab 2024/25 tritt eine umstrittene Reform in Kraft, die das Gesicht des Wettbewerbs verändert. Was ist neu? Die Zahl der Teilnehmer wird auf 36 erhöht. Es gibt keine Gruppenphase mehr, dafür ein Ligasystem. Was sind die Folgen? Die Gesamtzahl der Spiele in der Champions League steigt gewaltig: von 125 auf 189. Das Ziel damals wie heute: die Vermarktungserlöse erhöhen.

Details zur Reform: So sieht die Champions League ab 2024 aus

