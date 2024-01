Prägende Eindrücke in Barcelona: Was Frankreich für Knorr so besonders macht

Das dritte Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft gegen Frankreich ist für Deutschlands Spielmacher Juri Knorr kein gewöhnliches. Das hat mit dem Gegner und drei dessen herausragender Spieler zu tun.

Menschliches Stoppschild: Ludovic Fabregas bremst Juri Knorr (am Ball) aus. Sascha Klahn

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Juri Knorr will daraus gar keinen Hehl machen. Der Klassiker zwischen Deutschland und Frankreich, ohnehin eines der ganz besonderen Duelle im Welthandball, ist für ihn von außergewöhnlicher Bedeutung. Das hat natürlich einerseits mit dem Gegner zu tun, mehr aber noch mit dessen Stars.

"Da sind viele dabei, die man selbst als Idole sieht, ich glaube das geht auch vielen aus unserer Kabine so", gesteht der deutsche Spielmacher in der Mixed Zone der Mercedes-Benz Arena offen ein. Mit drei Franzosen verbindet ihn eine besonderere Beziehung. Mit Dika Mem, Timothey N'Guessan und Ludovic Fabregas spielte er beim FC Barcelona einst schon zusammen.

Denn was viele nicht wissen: Der Sohn der deutschen Handball-Ikone Thomas Knorr (Torschützenkönig der EM 1996 mit 41 Treffern) wechselte für die Saison 2018/19 als junges Top-Talent in die weltberühmte Nachwuchsakademie "La Masia" des FC Barcelona, wo er an den Profisport herangeführt wurde.

Hauptsächlich lief Knorr im mit Nachwuchstalenten besetzten B-Team auf, welches in der zweithöchsten spanischen Spielklasse um die vorderen Plätze mitspielte. Das besondere Talent Knorrs wird in Katalonien allerdings schnell ersichtlich, als unangefochtener Leistungsträger ist er mit mehr als 150 Treffern einer der Top-Torschützen in Spaniens Unterhaus.

Profi-Debüt in Barcelona - Grundwerte von La Masia lebt er noch heute

Weswegen er auch mehrere Trainingseinheiten pro Woche mit den Profis bestritt. Am 4. Dezember 2018 folgte dann ein persönliches Highlight mit dem Profi-Debüt in Barcelona, das in der Liga aus Gründen der Konkurrenzlosigkeit häufig seine Stars für die Champions League schonen kann. Doch die Barça-Profis haben den Spielmacher mit dem besonderen Etwas fortan auf dem Schirm.

Knorr wird sechs Ligaspiele machen, in denen er sechs Tore erzielt - spanischer Meister darf sich der Rechtshänder nach der Saison nennen. Dann zieht es ihn zurück nach Deutschland, GWD Minden verpflichtet Knorr. "Das Jahr beim FC Barcelona war für mich ein bedeutsamer Schritt in meiner sportlichen und persönlichen Entwicklung", erklärt er damals: "In La Masia werden Kameradschaft, Bescheidenheit und Respekt als Grundwerte der Barça-Familie vermittelt." Die lebt Knorr bis heute.

Für mich sind das immer noch Idole, zu denen ich aufschaue. Juri Knorr

David Barrufet, ehemaliger Weltklasse-Torhüter und zu dieser Zeit Manager des FC Barcelona, lobte Knorr als "großartigen Spieler mit klaren Ideen". Trotz des Heimwehs, das Knorr letztlich zurücktrieb, sei er "schnell Teil der Barça-Familie geworden, hat viel über unsere Spielidee gelernt und im vergangenen Jahr wertvolle Erfahrungen sammeln können", sagte Barrufet.

Ob er oft an diese Zeit und die Erinnerung mit dem Frankreich-Trio zurückdenke müsse, wird Knorr gefragt. "Das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich sie häufig im Kopf habe", gesteht er ein: "Ich muss mich dann immer kneifen. Für mich sind das immer noch Idole, zu denen ich aufschaue. Jedes mal, wenn ich gegen sie spielen darf, kommt es in mir hoch - krass, krass, krass."

"Vielleicht ist das dieses Jahr der Fall"

Mem ist der wohl beste Halbrechte der Welt, Fabregas sicherlich der kompletteste Kreisläufer der Welt und N'Guessan eine echte Waffe, die der Mannschaft beim letzten Duell in Berlin bei der WM 2019 in allerletzter Sekunde eiskalt den Ausgleich einschenkte.

Das Duell "auf Augenhöhe" sei es, "was es besonders macht. Auch weil ich es nicht so sehe." Für Knorr ist der Dienstagabend auch eine Chance. "Irgendwann möchte ich zeigen, dass ich da mithalten kann. Vielleicht ist das dieses Jahr der Fall."