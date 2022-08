"Prädestinierter Elfmeter": Köllner ärgert sich über Referee und lobt das Team

1860 München bleibt in der 3. Liga ungeschlagen, auch dank Jasper Verlaat. Der Verteidiger erklärte ebenso wie Coach Michael Köllner seine Rolle bei Viktoria Köln, der Trainer haderte derweil mit einer Schiedsrichterentscheidung.

Nach der Einstellung des Startrekords in der 3. Liga hat 1860 München nicht die alleinige Bestmarke aufgestellt. Die Löwen holten bei Viktoria Köln lediglich einen Zähler. Unzufrieden war Coach Köllner daher keineswegs. "Man hat in den letzten Wochen gemerkt, dass es schwer ist, hier zu punkten. Das haben Dresden und Wehen Wiesbaden schon erfahren", eröffnete er bei "MagentaSport".

Dass die Giesinger ein Unentschieden erzielt hatten, war erst einem späten Treffer von Jasper Verlaat zu verdanken. Obwohl Kleinigkeiten wie "ein paar Stockfehler und Positionierungsprobleme" zu sehen gewesen sein, habe das Team schon starke erste 15-20 Minuten gezeigt, so Köllner. "Wir waren sehr dominant auswärts, aber du musst dich dann mit einem Tor belohnen. Wir haben Möglichkeiten gehabt, da musst du dann eiskalt zuschlagen", haderte der Oberpfälzer zunächst noch.

Insgesamt hatte Köllner an seinem Team wenig zu mäkeln. "Wie die Mannschaft sich gegen die Niederlage gestemmt und am Ende noch verdient den Punkt geholt hat, ist aller Ehren wert. " Lob hatte der 52-Jährige aber nicht für den Schiedsrichter über. Der 25 Jahre junge Tom Bauer entschied nach einem Kontakt Jamil Sieberts mit dem Fuß von Joseph Boyamba kurz nach der Pause nicht auf Strafstoß. Köllner hingegen sah "einen prädestinierten Elfmeter".

Verwunderung über die Schiedsrichterentscheidung

"Boyamba geht vorbei, der Abwehrspieler touchiert ihn und kreuzt den Weg", schilderte Köllner seine Sicht. Man müsse für einen Pfiff dann "keinen Fuß brechen". Warum der Referee "nicht klar auf den Punkt zeigt", blieb für den Coach ein Rätsel.

Der Treffer für 1860 fiel am Ende aber noch. Torschütze Verlaat gab zu, dass die Mannschaft sich mehr als ein Remis vorgenommen habe, doch sie sei genauso verdient in Rückstand geraten, "wir betteln ein wenig um das Gegentor". Letztlich zeigten die Löwen "Charakter, allen voran in der zweiten Hälfte". Sein Einsatz als Stürmer zum Schluss überraschte den niederländischen Innenverteidiger derweil nicht. Der Zeitpunkt "16, 17 Minuten vor Ende" schon eher.

Weder Verlaat noch Köllner wollten jedoch Einzelne herausheben. "Hintenraus war es eine Mannschaftsleistung", erklärte der Spieler und sein Trainer fügte hinzu: "Alleine beim Tor sieht man, dass die Mannschaft dieses unbedingt erzielen wollte. Es wurde ständig um jeden Zentimeter gefightet und am Ende haben wir uns belohnt."

Es wurde ständig um jeden Zentimeter gefightet und am Ende haben wir uns belohnt. Michael Köllner

Köllner freute es, "dass am Ende Verlaat der Glückliche ist und wir weiterhin im sechsten Spiel ungeschlagen sind. 16 Punkte ist eine Menge Holz, das wir schon eingefahren haben. Ein Riesenkompliment an meine Truppe." Die dank des späten Tores übrigens Erster bleibt.